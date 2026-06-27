Granada 2031 suma el respaldo de la Comunidad Educativa andaluza con la adhesión del Consejo Escolar Andaluz

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez, han suscrito la adhesión oficial del máximo órgano de participación de la comunidad educativa andaluza a la candidatura de Granada 2031 - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez, han suscrito la adhesión oficial del máximo órgano de participación de la comunidad educativa andaluza a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, un respaldo que permitirá implicar a centros educativos de toda Andalucía en uno de los proyectos más ambiciosos de participación cultural vinculados a la candidatura.

Así lo ha dado a conocer este sábado el Consistorio en un comunicado en el que señala que el acuerdo se materializa a través de la puesta en marcha de 'Intergeneraculturalidad', una iniciativa impulsada por el Consejo Escolar de Andalucía que propone a los centros escolares andaluces entre otras actividades, desarrollar un gran proyecto educativo, llamado 'Los Crononautas de la memoria' destinado a preservar, conocer y difundir el patrimonio cultural compartido de Andalucía, contribuyendo al mismo tiempo al impulso de Granada 2031.

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada vienen trabajando en una propuesta educativa en el marco de la candidatura de la capitalidad para fusionar la tradición cultural y artística con la IA y la tecnología desde el ámbito educativo, conectando el pasado cultural, histórico y literario de Granada con lenguajes y herramientas contemporáneas en la que todos los alumnos de la capital participen.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el compromiso del Consejo Escolar de Andalucía y de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP con la candidatura y ha destacado que "Granada 2031 es mucho más que un proyecto de ciudad. Es una oportunidad para construir un gran relato cultural compartido desde Andalucía hacia Europa. Que los centros educativos de toda la comunidad se sumen a este proceso supone incorporar la mirada de miles de jóvenes que serán los protagonistas de la cultura del futuro", ha manifestado.

Carazo ha subrayado además que "la candidatura granadina tiene entre sus principales objetivos promover la participación ciudadana y la construcción colectiva de un proyecto cultural transformador. La cultura debe servir para conectar generaciones, fortalecer nuestra identidad común y proyectar nuestro patrimonio hacia el futuro. Por eso resulta especialmente valioso que esta iniciativa convierta a las personas mayores en transmisoras de conocimiento y al alumnado en agente activo de creación, investigación y difusión cultural".

UN PROYECTO QUE UNE EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA

Intergeneraculturalidad nace con el objetivo de fomentar el intercambio entre generaciones como herramienta educativa, social y cultural para preservar y reinterpretar el patrimonio cultural andaluz. Esta línea de trabajo sitúa a Granada como eje vertebrador de una iniciativa de dimensión autonómica que permitirá crear a través de distintas iniciativas una gran red de colaboración entre centros educativos, centros de participación activa, centros de educación permanente y residencias de mayores.

A través de metodologías innovadoras como el Aprendizaje-Servicio y el Aprendizaje Basado en Proyectos, el alumnado investigará testimonios, tradiciones, expresiones culturales, manifestaciones artísticas, gastronomía, fiestas populares y elementos del patrimonio inmaterial andaluz transmitidos por las personas mayores.

El proyecto contempla distintas fases de desarrollo que incluyen el hermanamiento entre centros educativos y centros de mayores, la investigación en el aula, la elaboración de productos culturales y creativos y una gran fase final de encuentro, exposición y difusión que se celebrará en Granada. Al inicio del próximo curso escolar se realizará una muestra con carácter mentor en la que se expondrán algunos ejemplos de intercambio generacional y productos relacionados con el patrimonio y la cultura que se vienen desarrollando en algunos centros escolares andaluces

UNA GRAN RED CULTURAL Y EDUCATIVA PARA GRANADA 2031

Entre los objetivos de la iniciativa destacan reforzar el papel de Granada como referente cultural europeo, poner en valor la diversidad cultural andaluza, recuperar la memoria oral y los saberes tradicionales, fomentar la creación cultural participativa y fortalecer la cohesión territorial a través de una gran red educativa y cultural de ámbito andaluz.

Los trabajos desarrollados por el alumnado podrán materializarse en formatos tan diversos como documentales, podcasts, exposiciones, relatos, murales, blogs, mapas culturales interactivos, recetarios tradicionales o proyectos digitales que contribuirán a construir una gran memoria cultural compartida de Andalucía.

El proyecto culminará con un encuentro regional en Granada que reunirá a alumnado, docentes, personas mayores e instituciones en torno a una exposición colectiva de experiencias y productos culturales, reforzando así el papel de la ciudad como espacio de encuentro, diálogo y participación en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.