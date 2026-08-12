La Junta desactiva la preemergencia tras el paso parcial del eclipse solar por Andalucía

Imágenes del eclipse solar total en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha desactivado el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd), que permanecía activado en fase de preemergencia, situación operativa 0, tras el paso del eclipse solar por la comunidad autónoma. El fenómeno se ha podido observar de forma parcial entre las 19,40 y las 21,30 horas, con su máximo en torno a las 20,38 horas, aunque con ligeras variaciones según el punto de observación.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, pidió a la ciudadanía "precaución" para disfrutar del eclipse e incidió especialmente en la protección de la vista, recomendando el uso de gafas "absolutamente certificadas" para la observación de este tipo de fenómenos.

Por otro lado, Sanz pidió a los ayuntamientos costeros que prolonguen los horarios de los servicios de salvamento y seguridad en las playas "una hora, hora y media más tarde" ante la previsión de una mayor afluencia de público.

Además, la Aemet ha alertado de un episodio de fuerte resaca y oleaje en las playas de Cádiz y Huelva. El momento de mayor riesgo se ha producido coincidiendo con la pleamar, en torno a las 16,00 horas, y la situación se mantendrá hasta la madrugada del día 13. En la costa occidental de Cádiz y en el litoral de Huelva situado al este de Punta Umbría, la Junta de Andalucía ha recomendado el izado de la bandera amarilla.

La altura de las olas puede superar el metro, mientras que su periodo, de entre 11 y 12 segundos, hará que transporten más energía de la que puede apreciarse a simple vista. Este mar de fondo, procedente del oeste, coincidirá además con mareas vivas, con un coeficiente de 100 en la pleamar de la tarde del día 12 y de 101 durante la madrugada del día 13. A ello se suma el perfil de verano de las playas, más sensible al efecto del oleaje, según la información recogida en el aviso de Aemet.

Ante esta situación, se recomienda evitar espigones, escolleras y otras zonas expuestas al oleaje, así como el uso de colchonetas, flotadores y otros elementos que puedan ser arrastrados mar adentro.