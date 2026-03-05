Granada acoge una iniciativa por la Capitalidad Cultural, cuyo proyecto se presenta en Madrid en días

Presentación de banderas para la acción colaborativa por la Capitalidad, con el concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, en el centro de la imagen - AYUNTAMIENTO

La ciudad de Granada volverá a convertir este sábado, 7 de marzo, entre las 12,00 y las 14,00 horas, el entorno de la céntrica Fuente de las Batallas en un espacio de creación y diálogo ciudadano con la intervención artística participativa 'Más allá del 2031', una acción enmarcada en la candidatura granadina para la Capitalidad Cultural, cuyo proyecto se presenta el próximo martes en Madrid.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este jueves, la iniciativa invita a reflexionar sobre el legado cultural de la ciudad más allá de su aspiración a Capital Europea de la Cultura justo antes de que la candidatura dé "un paso decisivo en este proceso", cuyo primer corte está previsto se establezca el viernes 13.

En este contexto, el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha subrayado el carácter colectivo del proyecto: "Granada 2031 es un camino común que construimos entre todos: la ciudad y su provincia, sus creadores, sus instituciones y la ciudad".

"La participación activa durante esta jornada, es importante ya que queremos que la gente se siente en estos bancos, abanderé simbólicamente una disciplina cultural y que nos deje su opinión y sus sueños. Escuchar a todos es fundamental para construir el legado cultural que queremos no solo en 2031, sino más allá", ha aseverado Saavedra.

Por su parte el director de Lateral, Miguel Ángel Moreno, ha destacado que "esta instalación resume a la perfección no solo el perfil cultural amplio y diverso" de la ciudad, sino también "y especialmente, su potencialidad y la forma" en la que "debe encarar el futuro cultural y artístico de Granada aunando saberes y aunando a la ciudadanía".

La propuesta, ideada por el artista y profesor Pedro Osakar, quien ha valorado esta colaboración explicando que "las 16 banderas que forman la instalación comparten el sentido profundo de provocar grandes emociones en el inconsciente colectivo".

"La aspiración de toda una comunidad, de una ciudad por ser Capital Cultural Europea es un motivo que aglutina lo mejor de nuestra historia, tradición, creatividad y pensamiento. Las 16 banderas llevan escritas los ámbitos más significativos de la candidatura y quieren ser una proyección colectiva de futuro", ha añadido Osakar.

La actividad contará con la colaboración de voluntarios que acompañarán el desarrollo de la intervención, explicarán su funcionamiento e invitarán a los viandantes a sumarse a la experiencia. Además, se trata de una acción que se desarrolla gracias a la implicación de Lateral, la asociación de galerías de arte contemporáneo de Granada, en colaboración con el consorcio de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Cuestiones como qué ocurrirá con el flamenco, las artes escénicas, la música o el arte contemporáneo después de 2031 servirán como punto de partida para que creadores, profesionales y público general compartan por escrito sus propuestas. Quienes decidan sentarse estarán, simbólicamente, "abanderando" esa disciplina cultural y podrán dejar constancia de cómo imaginan la Granada del futuro.

SESIÓN 'DJ' CON BAILE

La acción transformará así el espacio urbano en un lugar de encuentro, participación y creación colectiva. Se habilitará también un punto informativo y un espacio tipo 'photocall', mientras que una sesión de pinchadiscos protagonizada Sergio Torres Ramón, conocido artísticamente como Seio, que lidera el proyecto El Museio, combinará arte contemporáneo y música electrónica.

Su propuesta para el próximo sábado fusiona la música tradicional de Granada con tecno, creando un ambiente de baile con "frescura y transgresión". Se fusionará con el baile, que viene de la mano de la Escuela de Danza Urbana Basmove. Una vez finalizado el acto, todas las aportaciones serán recopiladas para la elaboración de un documento-memoria que incluirá fotografías, vídeos y un registro testimonial de los mensajes recogidos, con el objetivo de "conservar esta reflexión compartida como parte del proceso de construcción del legado cultural" de la ciudad.