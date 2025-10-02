Granada acoge este sábado el XIV Festival Independiente FICH 2025 en Las Alquerías

El concejal de Participación Ciudadana de Granada, Francisco Almohalla, en el centro en la imagen, ha participado en la presentación del FICH 2025 - AYUNTAMIENTO

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Alquerías de Granada acoge este sábado el XIV Festival Independiente de la Chana (FICH), un encuentro cultural y social que se extenderá desde las 11,00 horas hasta la medianoche y que volverá a convertir al barrio en epicentro de participación ciudadana y ocio alternativo.

Organizado por la Asociación de Vecinos Chana, Encina y Angustias, con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, el FICH se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario cultural granadino, gracias a una programación diversa, accesible y abierta a toda la ciudadanía.

El festival nació como una iniciativa vecinal con la idea de ofrecer alternativas de ocio y cultura desde el propio barrio y, en su 14ª edición, mantiene intacto ese espíritu con una amplia oferta de propuestas. La jornada reunirá conciertos de grupos como Yo Estoy Bien El Mundo Está Mal, Los B.E.S.O.S., Paulina del Carmen, Andrés Alcaraz y DJ Juanka's, además de talleres creativos, juegos populares, actividades deportivas, exhibiciones de danza, yoga y acroyoga, radio en directo, exposiciones y una gran paella popular.

También habrá un mercadillo de artesanía, expositores de asociaciones y ONG locales y talleres de concienciación medioambiental. Todo ello repartido en diferentes espacios temáticos que abarcan desde la música y la creatividad hasta la solidaridad y la sostenibilidad.

El concejal de Participación Ciudadana de Granada, Francisco Almohalla, ha destacado la importancia del FICH como ejemplo de cultura de proximidad: "Lo esencial de este festival es ofrecer una oferta de ocio alternativo y accesible, desde el propio barrio, con la participación activa de vecinas y vecinos, asociaciones y colectivos locales. No es solo asistir a un concierto o taller: es implicarse, construir entre todos una expresión colectiva del barrio".

En este sentido, Almohalla ha subrayado que la cultura de barrio es en sí misma participación ciudadana, porque convierte a la comunidad en protagonista de su vida cultural y social. "El FICH es la prueba de que la cultura no se impone desde arriba, sino que nace de abajo, del tejido vecinal, de la creatividad de los colectivos y de la voluntad de compartir experiencias. Aquí, los verdaderos protagonistas son los vecinos, que hacen posible un festival donde todos se reconocen y todos participan".

El FICH 2025 se enmarca además en la estrategia de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad impulsa este proyecto con la convicción de que la cultura debe construirse desde lo cotidiano y con el protagonismo de la ciudadanía.

En ese sentido, festivales como el de La Chana refuerzan el papel de los barrios como motores de cohesión social, diversidad e innovación cultural. FICH 2025 es, por tanto, un paso más hacia Granada 2031, demostrando que la candidatura no solo se construye con grandes eventos, sino también con la suma de iniciativas vecinales que hacen de Granada una ciudad creativa, participativa y diversa, y al convertirse en un escaparate del papel de los barrios como motores culturales y sociales en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea.

Almohalla ha concluido recordando que "cada paso que damos en los barrios es también un paso hacia 2031. Granada será Capital Europea de la Cultura si conseguimos que todos los vecinos sientan que forman parte de este proyecto. Y el FICH es un ejemplo perfecto de cómo la cultura se construye de abajo hacia arriba, con la implicación de la gente y el orgullo de pertenencia a una ciudad que respira creatividad".