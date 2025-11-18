Granada activará el 9 de diciembre un dispositivo nocturno para personas sin hogar ante la ola de frío

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada pondrá en marcha el próximo 9 de diciembre un nuevo recurso de atención a personas sin hogar con motivo de la llegada de la ola de frío. El dispositivo, de carácter mixto y de alta tolerancia, se habilitará en la residencia de la asociación OCREM, situada en la barriada del Beiro, con el objetivo de reforzar la protección social durante los meses más gélidos.

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, ha explicado que "para este equipo de gobierno es una prioridad que ninguna persona quede desprotegida ante las bajas temperaturas, especialmente quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Este dispositivo refuerza nuestro compromiso y amplía los recursos disponibles durante la noche".

El servicio permanecerá abierto todos los días de la semana, en horario de 20,00 a 8,00 horas, ofreciendo cena, desayuno, espacios de descanso, abrigo y aseo.

Según ha destacado Arrabal, "se trata de un recurso de alta tolerancia que permite una atención más flexible y adaptada a la realidad de estas personas, facilitando su acceso y garantizando un espacio seguro y digno".

De manera paralela, el Ayuntamiento recuerda que continúan funcionando con total normalidad el resto de servicios municipales destinados a personas sin hogar: la residencia Madre de Dios, en la calle Varela; el servicio de calle Arandas; y el recurso específico de atención a mujeres y familias.

Arrabal ha subrayado que "la red municipal de atención a personas sin hogar trabaja de forma coordinada para ofrecer una respuesta eficaz, especialmente en situaciones climatológicas adversas. Con la activación de este recurso nocturno damos un paso más en la protección social y en la defensa de los derechos fundamentales de quienes más lo necesitan", ha dicho.