Granada convoca pleno este jueves para solicitar ayudas por los daños del tren de borrascas

La Alhambra de Granada el pasado 7 de febrero - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha convocado pleno extraordinario y urgente para solicitar a Gobierno, Junta de Andalucía y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir medios, ayudas extraordinarias y "la máxima colaboración institucional" ante los daños causados en la ciudad por el tren de borrascas que desde el pasado 27 de enero se han venido sucediendo, y aprobar una movilización de 1,3 millones de euros de fondos municipales para paliarlos.

En un comunicado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha dado cuenta de que se trata de "hacer frente de manera coordinada a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a distintos barrios de la ciudad durante la última semana", con especial incidencia en zonas como el Sacromonte.

La regidora ha explicado que la convocatoria responde a las emergencias provocadas por las lluvias y a la necesidad de "actuar con rapidez para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad cuanto antes". En este sentido, ha señalado que el pleno servirá para "solicitar la colaboración de todas las administraciones y coordinar actuaciones urgentes vinculadas al refuerzo de estructuras, la reparación de desprendimientos, la mejora del asfaltado y la ejecución de proyectos esenciales para prevenir nuevos riesgos".

Carazo ha subrayado que, desde el principio, "venimos trabajando y coordinando todos los recursos municipales para da respuesta a las incidencias producidas y ofrecer seguridad y soluciones rápidas". Por ello, ha manifestado su confianza en que la propuesta que se va a aprobar cuente con el respaldo de los grupos políticos del pleno, donde PSOE y Vox están en la oposición.

"Solicitamos la colaboración, ayudas y medidas del resto de administraciones para actuar de forma coordinada y ejecutar con urgencia los proyectos necesarios que garanticen la seguridad de nuestros vecinos", ha afirmado, subrayando que el Ayuntamiento está dispuesto a poner todos los recursos disponibles para dar una respuesta inmediata.

Asimismo, durante la sesión plenaria se impulsará una modificación presupuestaria para movilizar un total de 1.300.000 euros en recursos municipales de forma urgente. De esta cantidad, 700.000 euros procederán del fondo de contingencia del Ayuntamiento y se sumarán otros 600.000 euros del área de Urbanismo para seguir proporcionando soluciones y medidas, con el objetivo de "iniciar actuaciones inmediatas mientras los técnicos municipales continúan realizando valoraciones sobre el terreno".

Estas partidas permitirán acometer reparaciones de emergencia y medidas preventivas en puntos especialmente sensibles, con especial atención a las zonas más afectadas por los episodios de lluvia y al riesgo de nuevos desprendimientos. "Vamos a poner en marcha de forma inmediata todos los recursos municipales para ofrecer seguridad y soluciones rápidas. Granada necesita respuestas ágiles y coordinación institucional", ha señalado Carazo.

La alcaldesa ha insistido en la importancia de que el resto de administraciones participen activamente y faciliten ayudas para que lleguen cuanto antes a los barrios más afectados. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento, ha señalado por último, reafirma su compromiso de "actuar con celeridad, responsabilidad y cooperación para proteger a la ciudadanía y recuperar las zonas dañadas por las lluvias".