Granada defenderá su candidatura a Capital Europea de la Cultura en torno al 10 de marzo

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Capitalidad ha mantenido este viernes una reunión técnica con el Ministerio de Cultura y la Comisión Europea, enmarcada dentro del proceso de candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, de la que se ha desprendido que la ciudad podrá exponer su candidatura en torno al 10 de marzo.

Durante este encuentro de trabajo, el Ministerio ha informado de los plazos oficiales establecidos para la presentación del proyecto.

En concreto, se hará entre los días 9 y 12 de marzo. Las defensas de las candidaturas se exponen por orden alfabético, por lo tanto y de manera previsible en turno de Granada será el 10 de marzo.

Asimismo, se ha comunicado que el día 13 de marzo, se dará a conocer el resultado de la deliberación correspondiente a esta fase del proceso.

Desde la Oficina de la Capitalidad se valora de forma positiva esta reunión técnica por entender "que permite avanzar en la coordinación institucional y continuar trabajando con rigor y compromiso en un proyecto estratégico para la ciudad y su proyección cultural europea".