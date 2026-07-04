Granada desarrolla un mapa solar para avanzar en la descarbonización y fomentar comunidades energéticas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada se convierte en la primera capital andaluza en poner a disposición de la ciudadanía un mapa solar urbano que permitirá conocer el potencial fotovoltaico de los edificios, promover el autoconsumo energético y favorecer la creación de comunidades energéticas locales dentro de la estrategia municipal de descarbonización y transición ecológica impulsada por la Administración local.

La herramienta, desarrollada por la empresa ImpactE en el marco del proyecto europeo RecinMed --Renewable Energy Communities in the Mediterranean--, permitirá a vecinos, empresas y comunidades de propietarios consultar de forma sencilla el potencial solar de sus inmuebles, así como estimar el ahorro energético y económico derivado de la instalación de paneles solares, según ha concretado el Consistorio granadino en una nota.

"Granada da un paso decisivo hacia un modelo energético más sostenible, participativo y eficiente, poniendo la tecnología al servicio de la ciudadanía para facilitar el acceso al autoconsumo y democratizar la transición energética", ha destacado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

En este sentido, la edil ha subrayado que "este mapa solar no solo permitirá reducir emisiones y avanzar en la lucha contra el cambio climático, sino que abre la puerta a nuevas fórmulas de colaboración vecinal mediante comunidades energéticas capaces de compartir energía limpia y generar ahorro económico para las familias".

Con este nuevo paso, el Ayuntamiento ha desarrollado una de las "acciones clave" previstas en el Plan de Acción para Zonas Urbanas del proyecto europeo RecinMed, cofinanciado por el programa Interreg NextMed de la Unión Europea (UE) y en el que participan distintas ciudades y entidades del ámbito mediterráneo para "compartir experiencias y buenas prácticas en materia de energía renovable y sostenibilidad urbana".

En concreto, la plataforma digital ('https://granada-atlas.urbanimpacte.com/') ofrece información detallada sobre la radiación solar disponible en cada ubicación, la superficie útil para instalaciones fotovoltaicas, la producción energética anual estimada, el ahorro económico potencial y la reducción de emisiones de CO2 que permitiría cada instalación.

Además, cualquier residente podrá manifestar su interés en compartir producción fotovoltaica con otros vecinos situados en un radio máximo de dos kilómetros, tal y como establece la normativa estatal.

"Estamos transformando la enorme capacidad solar de Granada en una oportunidad de desarrollo económico y bienestar para la ciudadanía", ha señalado Agudo, quien ha añadido que "la participación en proyectos europeos como RecinMed permite a Granada avanzar con mayor rapidez en los objetivos de la agenda urbana y consolidarse como una ciudad comprometida con la sostenibilidad".

Así, la finalidad de este proyecto es facilitar el despliegue de instalaciones de autoconsumo solar, reducir la dependencia energética, fomentar la generación distribuida de energía limpia y reforzar la implicación de la ciudadanía en la transición ecológica.

Agudo ha enmarcado esta iniciativa en el actual contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, las tensiones geopolíticas y la necesidad creciente de reforzar la autonomía estratégica de los territorios.

"Los acontecimientos de los últimos años nos están demostrando la importancia de avanzar hacia modelos energéticos más resilientes, basados en recursos propios y menos dependientes de factores externos, capaces de ofrecer a familias y empresas herramientas que les permitan controlar mejor sus costes energéticos", ha señalado la edil, quien ha situado este impulso a las energías renovables y las comunidades energéticas locales como una "palanca decisiva" para afrontar los retos derivados de la transición energética europea.

En contexto, la empresa encargada del desarrollo del mapa solar, ImpactE, cuenta con una "amplia trayectoria" en la elaboración de herramientas similares en ciudades como Valencia o Vitoria y ha incorporado distintas investigaciones universitarias y soluciones tecnológicas avanzadas para adaptar la plataforma a las características específicas del territorio granadino.

"Este proyecto supone un nuevo avance en la estrategia municipal frente al cambio climático y en la consolidación de Granada como una ciudad más resiliente, innovadora y preparada para afrontar los retos energéticos y ambientales del futuro", ha concluido Agudo.