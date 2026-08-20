Granada, "deseosa de recuperar la normalidad" tras más de 400 inspecciones de edificios

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confiado este jueves en que en los próximos días la ciudad vaya recuperando la "normalidad" tras la sucesión de terremotos y réplicas desde el pasado 15 de agosto. Para ello, se han intensificado las labores de limpieza y retirada de escombros por la caída de cornisasn y la revisión, por el momento, de más de 400 edificios sin graves daños estructurales.

En una entrevista con Canal Sur radio recogida por Europa Press, Marifrán Carazo se ha mostrado "deseosa de recuperar la normalidad" y de que el episodio sísmico "acabe cuanto antes". Desde el 15 de agosto, "son muchas las llamadas y los requerimientos" recibidos y atendidos por los servicios municipales.

En cuanto a la planta hotelera y los efectos que estos terremotos puedan tener en la llegada de turistas, la primera edil de Granada ha destacado que los hoteles, al igual que la inmensa mayoría de la construcción de Granada, ha resistido a los terremotos. "Es segura", ha apostillado Carazo, que, no obstante, reconoce que "tenemos mucho trabajo" en todos los frentes.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este jueves un nuevo temblor en Granada, concretamente en el municipio de Dílar, con magnitud 3,4 en la escala mbLg. Así lo ha indicado la entidad --dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros.

El temblor --que se ha podido sentir, según destaca el propio IGN--, se produce en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto. Este episodio ha incluido dos notables terremotos de magnitud 4,8: los registrados el sábado 15, con epicentro en Alhendín, y el martes 18, con epicentro en Gójar.