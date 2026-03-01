Granada digitaliza la gestión de multas con el sistema 'Multas Mobile' para reforzar la seguridad jurídica

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado un proceso de modernización en la gestión de las sanciones municipales mediante la implantación del sistema de denuncias telemáticas 'Multas Mobile', con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, aumentar la transparencia y ofrecer mayores garantías tanto a la ciudadanía como a la propia Administración.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta iniciativa permitirá que la tramitación de las denuncias sea "más clara, ordenada y fiable" desde el primer momento, "reduciendo errores y agilizando los procedimientos". Además, el nuevo sistema está integrado en las plataformas municipales Estima y MyTAO, lo que permitirá sustituir los procedimientos manuales o en papel por un modelo completamente digital, más eficiente y seguro.

Para que este sistema pueda funcionar correctamente desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación del equipamiento necesario, que incluye 50 tablets rugerizadas con conectividad 5G, 55 impresoras portátiles y material de impresión, destinado a la Policía Local de Granada. La alcaldesa ha explicado que se trata de una actuación necesaria para garantizar un procedimiento sancionador "más sólido y fiable".

En este contexto, el Ayuntamiento ha aclarado que digitalizar la gestión de las multas no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de garantías". Así, ha expresado que desde la Administración local quieren "procedimientos bien hechos, con toda la información desde el inicio, que den total trazabilidad seguridad jurídica al ciudadano y eviten problemas o incidencias posteriores".

El nuevo sistema permitirá a los agentes municipales registrar las denuncias de forma digital en el mismo momento en que se producen, incorporando datos precisos, imágenes y localización, lo que reduce de forma significativa la posibilidad de errores. El equipamiento que se va a adquirir está específicamente diseñado para el trabajo diario en la vía pública, con dispositivos resistentes a golpes, agua y polvo, pantallas utilizables incluso con guantes y baterías adaptadas a turnos prolongados, lo que garantiza la fiabilidad del sistema en condiciones reales de servicio.

Además, el uso de impresoras térmicas portátiles y papel con una durabilidad mínima de cinco años permite, cuando sea necesario, entregar al ciudadano un justificante en el acto, con plena legibilidad y validez en el tiempo. Este aspecto refuerza la trazabilidad de cada actuación y contribuye a que el procedimiento sea más comprensible y verificable.

Esta digitalización supone un avance importante en la organización y el control de los expedientes sancionadores. Cada denuncia contará con un seguimiento claro de los pasos realizados, los plazos y las actuaciones administrativas, lo que facilita tanto el trabajo interno como la posterior información al ciudadano, especialmente en casos de alegaciones o recursos.

El proyecto incorpora, además, exigencias específicas en materia de ciberseguridad y protección de datos. El sistema garantiza la integridad de la información durante todo el ciclo del procedimiento, desde la denuncia inicial hasta la resolución final, asegurando un tratamiento seguro de los datos personales y reforzando la confianza en el uso de medios digitales por parte de la Administración.

La adquisición del equipamiento se realizará mediante un procedimiento abierto simplificado, conforme a la normativa de contratación pública, con reglas claras, control del gasto y fiscalización previa de la Intervención municipal.

El suministro deberá realizarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde la formalización del contrato, lo que permitirá una implantación ágil del nuevo sistema. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Granada avanza en la modernización de su administración, apostando por una gestión más eficiente, más transparente y más segura, que refuerza la seguridad jurídica de los procedimientos y sitúa al ciudadano en el centro de la acción municipal.