Granada disfruta con la Bienal de Flamenco y camina hacia la Capital Europea de la Cultura 2031

La I Bienal de Flamenco de Granada estrenará la Fiesta de la Guitarra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha conseguido el apoyo de la Bienal de Flamenco para que la provincia andaluza sea Capital Europea de la cultura en 2031.

Según señala el Ayuntamiento en una nota de prensa, en cada espectáculo, "Granada muestra su capacidad para hacer de la cultura un bien común, vivo y compartido".

Tras el "éxito" de los primeros días -con los Balcones Flamencos inaugurados el pasado lunes en la Casa de las Chirimías ante numeroso público- la Bienal continúa con nuevas propuestas gratuitas que invitan a recorrer la ciudad al ritmo de guitarras, cantes y taconeos, en una programación diversa, gratuita y para todos los públicos.

Según ha explicado el Consistorio, esta iniciativa ofrece espectáculos simultáneos en los rincones "más emblemáticos" del Albaicín. Cuatro facetas del flamenco --didáctico, toque, cante y baile-- en escenarios "tan únicos" como miradores, placetas y casas históricas, de acceso gratuito.

El 16 de septiembre están programados el flamenco didáctico de la mano de Iván Centenillo a las 18,30h en el Callejón de la Gloria; el flamenco toque con Antonio de La Cruz a las 19,30 horas en la Placeta Carvajales; el cante de Estela 'La Canastera' a las 20,30 horas en la Placeta Lavadero, y el baile de Adrián Sánchez en el Mirador de San Nicolás a las 21,30 horas.

El 23 de septiembre Juan Pinilla ofrecerá flamenco didáctico a las 18,30 horas en la Casa de Zafra; Marcos Palometas tocará la guitarra en la Fundación Rodríguez-Acosta a las 19,30 horas; el cante de Manuel Heredia se podrá escuchar a as 20,30 horas en la Plaza del Almirante, y Kika Quesada bailará a las 21,30 horas en el Mirador de San Nicolás.

BALCONES AL FLAMENCO

La Casa de las Chirimías se presenta como balcón abierto al arte jondo. Cada lunes el flmaenco se podrá escuchar el flamenco más puro, ofreciendo recitales íntimos y cercanos que recuperan la tradición de los espacios históricos de la ciudad como escenario vivo.

El 15 de septiembre cantarán El Poti y Abraham Campos a las 20,30 y 21,30 horas; y el 22 de septiembre Rubén Campos y Estrella de la Manuela a las 20,30 horas y 21,30 horas.

El 14 de septiembre a las 12,00 horas en el Teatro de los Condes de Gabia se representará 'De tal palo, tal cante', una aproximación lúdica y didáctica a los principales palos del flamenco, con narraciones adaptadas a los más pequeños. El 21 de a la misma hora también en el Teatro de los Condes de Gabia, 'Soy granaína de Graná' recorrerá los estilos y figuras clave del flamenco hecho en Granada, desde Pepe el de Jun hasta Juanillo el Gitano. Finalmente el 27 de septiembre a las 12,00 horas en el Carmen de las Cuevas se impartirá el 'Taller Carmen de las cuevas', una experiencia única para adentrarse en el arte del flamenco, de la mano de sus propios protagonistas.

La Bienal de Flamenco de Granada demuestra así que el arte jondo "es una fuerza viva y contemporánea, capaz de transformar el espacio público en un escenario para la emoción compartida". Esta iniciativa consolida a Granada como una ciudad donde la cultura "no solo se contempla: se vive, se respira y se comparte, paso firme hacia 2031".

EXPOSICIONES

La Bienal de Flamenco de Granada suma también a su programación varias exposiciones estables que prolongan la experiencia artística más allá de los escenarios y consolidan el vínculo entre patrimonio, creación contemporánea y memoria flamenca. En el Centro Cultural Gran Capitán puede visitarse hasta el 18 de octubre la muestra 'Tarab: la imagen del duende', de Fernández Cabello y Jesús Fernández Escudero, un viaje visual y sonoro que nos sumerge en ese instante mágico donde cante, toque y baile se encuentran.

La exposición, abierta de martes a sábado de 17,00 a 21,30 horas con entrada libre, se enriquece con actuaciones y performances en torno a sus obras. El 16 de septiembre, el Ballet Flamenco de Granada a las 19,00 horas; el 20 de septiembre con Carmen Alonso a las 19,00 horas, y el 26 de septiembre el Ballet Flamenco de Granada también a las 19,00 horas.

Además, en la Casa de Zafra puede disfrutarse hasta el 30 de septiembre de la exposición 'Huella Flamenca', de la artista Bárbara Pflanz, un proyecto que rescata la acción performance que realizó en 2003 junto al maestro Mario Maya en el Museo de las Cuevas del Sacromonte y que, dos décadas después, ve por fin la luz mostrando los resultados gráficos de aquella intervención inédita.