Granada expone historia y proyección de futuro en su aspiración por la Capitalidad Cultural

Delegación granadina para presentar el proyecto de la Capitalidad - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

MADRID/GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los comisarios de la candidatura de Granada para ser Capital Cultural Europea en 2031, ha indicado este martes que en la presentación del documento estratégico que ha tenido lugar este martes por la mañana en el Ministerio de Cultura se han puesto sobre la mesa la historia de la ciudad de la Alhambra y el 500 aniversario de su Universidad (UGR), así como su proyección de futuro.

En la rueda de prensa en la que, con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el Instituto Cervantes, García Montero ha dado cuenta de cómo ha ido la presentación ante un jurado internacional encargado del primer corte entre las nueve candidatas españolas, entre ellas la también andaluza Jerez de la Frontera (Cádiz), el director ha explicado que "toda la tradición del tejido cultural granadino" se proyecta "en un futuro en todas las cosas que se pueden desarrollar como Capital Cultural para 2031".

No es importante sólo el valor de la Capitalidad sino "el proceso que ha asumido la candidatura", ha detallado García Montero, quien ha hecho alusión a la amplia representación de la vida institucional y sociocultural granadina que se ha trasladado a Madrid para esta presentación, junto también la gerente de Granada 2031, Pilar Tassara, o el presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez Blanco, que también es comisario del proyecto granadino, entre otros.

Por su parte, la alcaldesa de Granada ha felicitado al equipo implicado en la exposición del proyecto plasmado en el 'bid book', el documento estratégico "que centra en la cultura" y prepara a la ciudad "más allá" del horizonte de 2031 hasta 2040. El viernes a las 13,30 horas en el Ministerio de Cultura se dará a conocer la nómina de candidatas que pasan el primer corte de este proceso selectivo, ha apuntado la regidora granadina.

También ha incidido en la dimensión provincial y participativa de este proyecto, en el que Granada se adelantó a otras ciudades, y en el que se ha logrado desde el "acuerdo político" además de social "en torno a la cultura".

Hay una "vocación de compartir con los demás" con especial importancia del carácter patrimonial de Granada, que es Ciudad de la Literatura por la Unesco, ha indicado Carazo, quien ha explicado que las preguntas planteadas por los observadores se han podido resolver para "profundizar en algunos aspectos" y detallar o ejemplificar. Existe "satisfacción y confianza" tras ello, ha resumido.

En ese horizonte se seguirá trabajando pues "este camino no tiene marcha atrás", ha adelantado Carazo, que ha tenido palabras al edil recientemente fallecido Juan Ramón Ferreira, que desde la Concejalía de Cultura se afanó en la articulación de la estrategia. La presentación del 'bid book', según especificó el Ayuntamiento de Granada este pasado lunes en una nota, supone un paso decisivo para esta ciudad andlauza en su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Es un proyecto que se ha construido a partir de la colaboración entre instituciones, universidades, agentes culturales, colectivos sociales y ciudadanía, con el objetivo de "situar la cultura como uno de los pilares fundamentales del desarrollo futuro de la ciudad y su provincia".

Entre los apoyos, la Secretaría General de la Euroárabe ha expresado este pasado lunes en un comunicado su "apoyo incondicional a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Nuestra ciudad no es solo un conjunto de monumentos Patrimonio de la Humanidad; es un laboratorio vivo de convivencia y un símbolo universal de la identidad europea en su diálogo con el Mediterráneo y el mundo árabe", han enfatizado desde la Euroárabe.

NUEVE CANDIDATURAS EN ESPAÑA

Junto a las candidaturas de Granada y de Jerez de la Frontera, compiten para ser ciudades finalistas Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, y Cáceres. Los proyectos finalistas que Cultura seleccione este viernes tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book'.

Este nuevo documento estratégico será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.