Granada fue la segunda provincia de España con más plantas de cannabis incautadas en 2024

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada fue la segunda de España en relación con las incautaciones de plantas de cannabis en 2024, con un total de 229.178 unidades, y la octava en cuanto a la cantidad de marihuana intervenida, con 2.571.556 gramos, según los datos facilitados por el Gobierno central en su respuesta por escrito a una pregunta del PP sobre este asunto en el Congreso.

A raíz de esta pregunta del PP para una valoración acerca de las informaciones que "sitúan a Granada en el epicentro de la producción de marihuana en Europa y medidas previstas para acabar con esta situación", la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, con fecha de 14 de octubre, consultada por Europa Press, facilita datos como que la cantidad de plantas de cannabis intervenida es "la mitad de la incautada en la provincia de Barcelona".

De los datos que figuran en el Sistema Estadístico de Análisis y Evaluación sobre Drogas (Senda) en relación con las incautaciones de marihuana y de plantas de cannabis durante los diez últimos años, "se puede observar que, durante el año 2024, en la provincia de Granada se produce un descenso en las incautaciones de marihuana de un 31 por ciento y de plantas de cannabis en un doce por ciento, manteniendo la tendencia observada en el resto de España".

Las mayores incautaciones de ambas sustancias durante los últimos diez años en la provincia tuvieron lugar durante el periodo comprendido entre el año 2020 y el 2022, siendo 2021 en el que "se producen las mayores incautaciones en la provincia de ambas sustancias", indica el Gobierno sobre la base del Senda, que también deja en evidencia el crecimiento exponencial de esta actividad, en tanto en 2014 se incautaron 43.671 plantas de cannabis en Granada, y 687.832 gramos de marihuana.

La primera de ambas referencias fue creciendo en diferentes grados hasta 2021, cuando empieza a decrecer. En cuanto a la segunda, la de la marihuana, aumentó hasta 2017 para descender hasta 2019, cuando vuelve a empezar a crecer hasta los más de 6,8 millones de gramos incautados de 2020. Ese año vuelve a empezar a disminuir hasta el último registrado en el Senda, este pasado 2024.

En la provincia, las detenciones de nacionalidad española representan el 74 por ciento de las que se produjeron por cultivo o tráfico de marihuana (257 detenidos en total en la provincia), mientras que en el caso de las plantas de cannabis representa el 90 por ciento de ellas (336 detenidos totales).

"Se produce un descenso del 39 por ciento del número de detenidos no nacionales por tráfico de marihuana respecto al año 2023, pasando de 108 detenidos a 66, mientras que en el caso de plantas se produce un aumento del tres por ciento, pasando de 33 a 34 detenidos", agrega la respuesta escrita del Gobierno a la pregunta del PP.

Debido al importante aumento de las incautaciones de plantas y de marihuana realizadas y habiéndose detectado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el cultivo y el tráfico de marihuana estaba consolidándose como una de las principales actividades delictivas de los grupos organizados en España durante el año 2020 y anteriores, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior desarrolló la Instrucción 7/2021.

Por ella se aprueba el Plan de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la producción y tráfico de marihuana, con el fin de "incrementar la detección y desarticulación de los grupos organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana", así como "disminuir los canales de distribución y favorecer la destrucción de las plantaciones detectadas y los utensilios utilizados para el cultivo".

La implantación del plan arrojó, según valora el Gobierno, "excelentes resultados, produciéndose una tendencia descendente importante en las incautaciones desde el año 2021, tanto de marihuana como de plantas".

El desarrollo de planes operativos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Grave y Organizada está contribuyendo, concluye el Ejecutivo central, a "frenar el asentamiento de grupos de crimen organizado dedicados al cultivo y tráfico de cannabis en nuestro país".