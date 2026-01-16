Granada inaugura la exposición 'La experiencia de lo imposible', retrospectiva de Emilio Luis Fernández Garrido

La exposición 'La experiencia de lo imposible. 1996/2026'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Gran Capitán ha inaugurado este viernes la exposición 'La experiencia de lo imposible. 1996/2026', una retrospectiva del artista Emilio Luis Fernández Garrido, que propone una lectura profunda y reflexiva de más de treinta años de producción artística vinculada a la investigación plástica, la figura humana y la transformación del lenguaje contemporáneo.

La muestra, incluida en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada, reúne cerca de un centenar de obras realizadas desde 1996 hasta la actualidad, ofreciendo una visión global de la evolución creativa del artista. Según ha detallado el Consistorio en una nota, la exposición podrá visitarse del 16 de enero al 14 de febrero, de martes a sábado, en horario de 17,00 a 21,00 horas, en el Centro Cultural Gran Capitán.

'La experiencia de lo imposible. 1996/2026' se articula como un espacio de diálogo entre obras íntimas y vivas, donde cada pieza establece una relación directa con el espectador. El eje central de la exposición gira en torno a las relaciones humanas, la transformación del cuerpo como sujeto y objeto, y la conexión simbólica con la tierra de los orígenes. Para el creador, la creación artística es "una necesidad vital desde la que reflexionar sobre la condición humana y la sociedad contemporánea desde una mirada personal y ética".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado la relevancia de esta exposición dentro del contexto cultural de la ciudad, afirmando que "el trabajo que presenta Emilio Luis Fernández Garrido es un ejemplo de investigación artística sostenida en el tiempo, con una coherencia y una profundidad que aportan valor real al tejido cultural de Granada".

Asimismo, Saavedra ha señalado que "exposiciones como esta marcan un camino importante dentro de la estrategia cultural que estamos desarrollando, basada en la calidad, continuidad y en el reconocimiento de nuestros creadores, un modelo imprescindible para avanzar con solidez hacia la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031".

El recorrido expositivo abarca diferentes etapas creativas del autor, desde sus primeros trabajos hasta sus propuestas más recientes, revelando un lenguaje abstracto, poético y conceptual en el que la forma, el color y la materia se convierten en elementos esenciales de un ritual de construcción cuidadosamente elaborado. La muestra permite comprender los procesos, rupturas y continuidades que han definido una trayectoria sólida y comprometida con el arte contemporáneo.

El concejal ha añadido que "cada proyecto expositivo que se impulsa desde los espacios municipales debe entenderse como una pieza más de un relato cultural común, donde la creación contemporánea ocupa un lugar central en la proyección de la ciudad".

Fernández Garrido, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada (UGR) y Técnico Superior de Grabado y Sistemas de Estampación por la Escuela de Arte de Granada. Cuenta con Suficiencia Investigadora en el área de Pintura y actualmente desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Pintura de la Universidad de Granada.

Su trayectoria artística se caracteriza por un enfoque multidisciplinar y una investigación constante en torno a la figura humana, las relaciones interpersonales y la transformación del cuerpo como elemento simbólico. En su obra adquieren especial relevancia conceptos como la "escritura azarosa", el uso del árbol como autorretrato y metáfora de lo humano, así como la conexión con la tierra de los orígenes, donde el pie se convierte en icono del vínculo con la Madre Tierra y el caminar vital.

Además, ha participado como ponente en proyectos vinculados a la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y la Universidad de Granada, y ha expuesto su obra en gran parte del territorio nacional, así como en muestras internacionales. Su trabajo forma parte de importantes colecciones institucionales y privadas, entre ellas la Casa Real Española, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de Granada y la Universidad de Granada.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan premios otorgados por la Universidad de Granada y la Real Academia de Bellas Artes de Granada, consolidando una trayectoria artística reconocida por su rigor, coherencia y profundidad conceptual.