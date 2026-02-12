Granada pide medios extraordinarios a Gobierno y Junta y moviliza 1,3 millones para paliar daños por el temporal

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Granada en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Granada, en el que están represantados PP, en el gobierno local, PSOE y Vox, ha aprobado este jueves por unanimidad en convocatoria extraordinaria y urgente solicitar medios extraordinarios a Gobierno y Junta de Andalucía y movilizar 1,3 millones de euros de fondos municipales para paliar los daños causados en la ciudad por el tren de borrascas que desde el pasado 27 de enero se han venido sucediendo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado en una alocución al final del pleno que "es importante que la ciudad se una en torno a propuestas como estas" que tratan de dar respuesta a "incidencias" que aún se están valorando, con "servicios activos y muy pendientes en determinadas zonas", como el Sacromonte o El Fargue, que, con el Barranco del Abogado, ha citado como espacios naturales dentro de la trama urbana que necesitan de planificación específica.

Es así la actual contingencia también una "oportunidad para avanzar", ha señalado Carazo, incidiendo en la importancia de contar en estas circunstancias con "una ciudad unida con sus representantes políticos" y las asociaciones de estos barrios, "pieza clave también" para el avance de la ciudad en su conjunto.

El Ayuntamiento da un "primer paso con la movilización de parte del fondo de contingencia", 1,3 millones de euros que servirán para "valoraciones y proyectos que derivarán" de ellas, ha explicado la alcaldesa, quien también ha destacado que han sido "muchas las incidencias cubiertas" especialmente los días de más peligro, con el paso de la borrasca 'Leonardo', desde las áreas de Mantenimiento, Limpieza o Urbanismo, cubriendo desprendimientos, reparaciones o asfaltado.

Hay que "seguir trabajando en esa dirección", ha indicado Carazo, que ha hecho una mención específica a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la colaboración en estos días y ha emplazado a este organismo dependiente del Gobierno central "a seguir avanzando juntos", en la línea de lo que también marca la declaración institucional.

Este texto para pedir ayuda a las administraciones central y autonómica hace mención a las consecuencias "especialmente graves en Andalucía" que han dejado las borrascas de las últimas semanas para instar al Gobierno a solicitar de forma inmediata la ayuda financiera a la UE a través del Fondo de Solidaridad y, con la Junta, a activar los mecanismos de las dos administraciones para la atención de las necesidades surgidas singularmente en Granada por el tren de borrascas "de manera inmediata".

Se trata de poder poner en marcha la "reparación y puesta en servicio" de infraestructuras en el ejercicio de sus competencias locales o para la prestación de servicios públicos que hayan podido sufrir desperfectos, en colaboración también con personas físicas o mercantiles cuyos inmuebles hayan sido objeto de daños y "en general a favor de la ciudadanía".

Ha habido turno de debate tras la lectura de la declaración institucional y antes de la votación del expediente para la movilización de fondos municipales, que ha concitado también la unanimidad de los grupos, con la intervención de los portavoces del PP, el PSOE y Vox, Jorge Saavedra, Raquel Ruz y Beatriz Sánchez Agustino.

El portavoz del equipo de gobierno local se ha congratulado de que "los planes han funcionado" y, en tanto "es inevitable a veces que se produzcan" daños, el Ayuntamiento cuenta con un fondo de contingencia para 2026 dotado con 3,3 millones de euros, cuando en, según ha detallado Saavedra, en 2022 lo estaba con 314.000 euros.

Ha dado cuenta de la gestión del gobierno local, con la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y ha emplazado al resto de administraciones a colaborar con el Ayuntamiento con "mecanismos que ya se han utilizado en otras ocasiones". Junto con la alcaldesa y las portavoces de los grupos de la oposición ha tenido también palabras de agradecimiento para los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias.

"Nuestros bomberos también han ayudado en Huétor Tájar y en otros muchos puntos de esta provincia", ha aseverado en este punto Saavedra, que ha anunciado también un estudio del arbolado para no ser "demagogos" cuando un árbol se encuentra en mal estado según los técnicos y debe ser retirado por motivos de seguridad, y partiendo de la base de que "cuando se quita uno hay que poner tres".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha emplazado al equipo de gobierno local a "poner las luces largas y saber que estos fenómenos tan extremos se van a repetir cíclicamente" por lo que "Granada se tiene que preparar".

"No podemos simplemente reparar los daños", ha aseverado Ruz, para quien "no cabe hacer el mismo urbanismo que se hacía hace 30 años" y hay que planificar la evacuación de lluvias torrenciales o las preparación de las calles para los periodos de sequía.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha enfatizado que en situaciones como estas se pone de manifiesto el objetivo primordial de "trabajar por y para los vecinos" y ha respaldado la iniciativa del equipo de gobierno local tanto en la declaración institucional como en el expediente para movilizar fondos, aun a falta de un "mayor detalle" en algunas partidas relativas a Urbanismo.