Granada presenta el vídeo oficial de la Semana Santa 2026 para invitar a "sentir la llamá"

Archivo - Semana Santa Granada 2019. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado el vídeo oficial de la Semana Santa de Granada 2026 que invita a "sentir la llamá", en un encuentro celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento junto al presidente de la Federación de Cofradías y los hermanos mayores de las 32 hermandades de la ciudad.

Durante su intervención, Carazo ha puesto en valor este encuentro como "un espacio de cercanía, de diálogo y de trabajo conjunto que refleja el compromiso firme de este equipo de gobierno con nuestras hermandades y con una de las grandes expresiones culturales de Granada".

La alcaldesa ha querido agradecer de manera especial la presencia de los hermanos mayores, así como la permanente colaboración del presidente de la Federación de Cofradías, "por tener siempre la mano tendida y por trabajar junto al Ayuntamiento para seguir haciendo más grande nuestra Semana Santa". "Porque cuando trabajamos juntos Granada avanza", ha añadido.

Por último, la alcaldesa ha deseado que "el tiempo nos respete y que todas nuestras hermandades puedan realizar su estación de penitencia completa", para que granadinos y visitantes "puedan disfrutar de una Semana Santa plena en un enclave único". "Una ciudad que se transforma, que emociona y que ofrece escenarios que no se ven en ningún otro lugar del mundo", ha concluido.

VÍDEO OFICIAL SEMANA SANTA GRANADA 2026

El vídeo oficial de este año gira en torno a la "llamá", ese instante en el que el capataz convoca a la cuadrilla para ejecutar la levantá del paso. "Es el momento en el que todo se detiene y todo comienza. La llamá es la voz que une a los costaleros, pero también el latido que une a toda Granada", ha señalado la alcaldesa. En este sentido, Carazo ha subrayado que "la llamá es la mejor metáfora de lo que somos como ciudad: una Granada que responde unida, que avanza junta y que es capaz de alcanzar cualquier objetivo cuando camina en la misma dirección".

Bajo el lema 'Semana Santa Granada 2026, siente la llamá', el Ayuntamiento propone este año una experiencia emocional que trasciende la imagen y invita a vivir y sentir la Semana Santa desde dentro. El vídeo recoge algunos de los momentos más destacados de las hermandades en la calle, combinados con imágenes aéreas que muestran la singularidad del patrimonio y el paisaje urbano de Granada, convirtiendo a la ciudad en un escenario único.

Asimismo, la pieza incorpora el paso por la nueva Carrera Oficial por Carrera de la Virgen, estrenada en 2025, que ha supuesto "un salto de calidad en nuestros desfiles procesionales, fruto del diálogo, del trabajo conjunto y del compromiso de este equipo de gobierno con nuestras hermandades". "Granada no solo acoge la Semana Santa, la eleva", ha afirmado Carazo, quien ha destacado la importancia de seguir mejorando la celebración "sin perder su esencia, respetando su tradición y reforzando su proyección".

La música del vídeo corre a cargo de la Banda del Despojado, a la que la alcaldesa ha agradecido "su compromiso constante con Granada y por volver a poner su talento al servicio de todos los granadinos". La marcha, titulada 'Hijos del Perdón', es un estreno de este año dedicado al Cristo del Perdón de la Hermandad de la Aurora del Albaicín. Nace del vínculo entre la formación musical y la cuadrilla, con el objetivo de acompañar el andar del paso y transmitir emoción desde el primer instante.

La presentación del vídeo se produce tras haber sido Granada elegida el pasado 13 de marzo como ciudad finalista a Capital Europea de la Cultura 2031. "Granada ha dado un paso decisivo y ahora es el momento de seguir trabajando, de profundizar en nuestro proyecto y de hacerlo desde la unidad", ha afirmado la alcaldesa.

En este sentido, ha añadido que "pocas expresiones representan mejor esa cultura viva, participativa y auténtica que exige Europa que nuestra Semana Santa", y ha subrayado que "este vídeo es también una forma de mostrar al mundo quiénes somos: una ciudad con identidad, con talento y con una cultura que se vive en la calle".

Por último, la alcaldesa ha deseado que "el tiempo nos respete y que todas nuestras hermandades puedan realizar su estación de penitencia completa", para que granadinos y visitantes "puedan disfrutar de una Semana Santa plena en un enclave único". "Una ciudad que se transforma, que emociona y que ofrece escenarios que no se ven en ningún otro lugar del mundo", ha concluido.