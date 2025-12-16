Granada promociona su turismo en Francia con campañas audiovisuales y el primer vuelo directo Nantes–Granada

La diputada de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Granada, Marta Nievas, durante la acción promocional desarrollada en Nantes (Francia). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

NANTES (FRANCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La diputada de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Granada, Marta Nievas, ha subrayado durante la acción promocional desarrollada en Nantes (Francia), en el marco de la estrategia de internacionalización del destino Granada, que Francia es "el principal país emisor de turistas europeos hacia Granada". La campaña se centra en mostrar de manera audiovisual los principales enclaves turísticos de la ciudad de la Alhambra, así como en promocionar el primer vuelo directo Nantes-Granada.

En este contexto, Nievas ha recordado que, en el marco de un convenio de promoción, la Diputación destina este año alrededor de 300.000 euros a la promoción de la ciudad de Granada, con el objetivo de "posicionar el destino de forma sólida más allá de nuestras fronteras". Entre las acciones desarrolladas ha citado campañas en China, Nueva York, Marruecos, Múnich (Alemania) y Ámsterdam (Países Bajos).

Asimismo, ha explicado que el vídeo promocional de Granada exhibido en la ciudad francesa tiene una duración de 30 segundos y muestra de forma reiterada, durante un total de dos minutos, los principales enclaves turísticos de la ciudad. Además, se están proyectando piezas audiovisuales más breves, conocidas como 'mupis', de diez segundos de duración, que se repiten cada minuto a lo largo de los seis días que dura esta acción promocional.

Esta iniciativa se enmarca en tres días de trabajo que arrancan este martes con la presentación de la campaña, articulada en dos líneas principales: la proyección en pantallas y la difusión a través de 'mupis'. Nievas ha avanzado que este miércoles se celebrará un encuentro con agentes de viajes y que el jueves está previsto el desplazamiento en el primer vuelo directo Nantes-Granada.