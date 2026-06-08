Granada proyecta su candidatura de Capitalidad de Cultura en Ámsterdam a través del Festival de Música y Danza

Granada proyecta su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 en Ámsterdam a través del Festival Internacional de Música y Danza - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA/AMSTERDAM 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Granada ha reforzado este lunes su presencia internacional con la presentación oficial de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza en Ámsterdam, una cita estratégica que sitúa a la ciudad en uno de los principales escaparates culturales europeos y que refuerza el posicionamiento de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

La presentación, celebrada en el Het Documentaire Paviljoen, sede del prestigioso Grachten Festival de Ámsterdam, ha contado con la participación de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el director del Festival Internacional de Música y Danza, Paolo Pinamonti; la vicepresidenta primera y diputada de Turismo de la Diputación de Granada, Marta Nievas; y el director del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz.

El acto se ha desarrollado con la colaboración de la Embajada de España en los Países Bajos y el respaldo de Turismo de Andalucía, reuniendo a representantes institucionales, medios de comunicación especializados y profesionales del ámbito cultural europeo.

Para la alcaldesa de Granada, la presencia del Festival en Ámsterdam supone "una magnífica oportunidad para mostrar al mundo la capacidad que tiene Granada para generar cultura de excelencia, tender puentes con Europa y proyectar una identidad cultural propia, abierta y contemporánea, además en este momento donde, Granada trabaja con determinación para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y el Festival Internacional de Música y Danza es uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta esa aspiración. Hablar del Festival es hablar de una institución cultural admirada dentro y fuera de España, capaz de conectar patrimonio, creación artística y proyección internacional".

Carazo ha subrayado que además, "esta acción promocional forma parte de la estrategia de internacionalización de la ciudad vinculada a Granada 2031, un proyecto que sitúa la cultura como motor de desarrollo, innovación y cohesión social. Queremos que Europa conozca la Granada que estamos construyendo. Una Granada que valora su extraordinario legado histórico, pero que también mira al futuro desde la creación contemporánea, el conocimiento y la cooperación internacional. Nuestro Festival es una expresión ejemplar de esa visión compartida", ha afirmado.

La presentación en Países Bajos adquiere además un significado especial al coincidir con la celebración del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, una efeméride que consolida al certamen como uno de los encuentros culturales más prestigiosos del continente.

Durante más de siete décadas, el Festival ha reunido en Granada a algunas de las figuras más importantes de la música, la danza y las artes escénicas internacionales, convirtiendo escenarios únicos como la Alhambra, el Generalife o los principales espacios patrimoniales de la ciudad en referentes culturales de alcance mundial.

La alcaldesa ha valorado que "setenta y cinco años después de su nacimiento, el Festival sigue representando lo mejor de Granada: la capacidad de unir patrimonio y creación artística, tradición e innovación, talento local y excelencia internacional. Pocas instituciones culturales pueden exhibir una trayectoria tan sólida y un prestigio tan reconocido dentro del panorama europeo".

La edición de 2026 se presenta como una de las más ambiciosas de la historia reciente del certamen. Su programación reunirá a algunas de las grandes figuras de la música clásica internacional y a formaciones de primer nivel, consolidando una propuesta artística que vuelve a situar a Granada en el centro de los grandes circuitos culturales europeos.

Entre los hitos más destacados figuran las actuaciones de la Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, dirigida por Riccardo Muti, y la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección de Zubin Mehta, dos de los nombres más influyentes de la música internacional contemporánea.

"La programación de este 75 aniversario refleja la dimensión extraordinaria que ha alcanzado el Festival de Granada. Es una propuesta que combina excelencia artística, prestigio internacional y una profunda conexión con nuestra identidad cultural, fortaleciendo el papel de Granada como una de las grandes capitales culturales del sur de Europa", ha concluido Marifrán Carazo.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Marta Nievas, ha señalado que "el Festival Extensión (FEX) es una herramienta esencial para democratizar el acceso a la cultura y para que el Festival Internacional de Música y Danza de Granada se viva en toda la provincia, más allá de la capital".

En este sentido, ha destacado que, por primera vez en su historia, el Castillo de La Calahorra acogerá un acto del FEX el próximo 18 de julio, "un enclave patrimonial único que simboliza perfectamente la unión entre cultura, territorio y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico".

Además, Nievas ha puesto en valor el potencial turístico de la provincia y ha destacado que "Granada es un territorio único por la diversidad de experiencias que ofrece en cualquier época del año". La vicepresidenta ha señalado que "pocos destinos pueden reunir en tan pocos kilómetros un patrimonio histórico y monumental de primer nivel, espacios naturales de enorme valor, una estación de esquí de referencia y una costa con un clima privilegiado".

En este sentido, ha subrayado que "esa riqueza cultural, paisajística y patrimonial es uno de los grandes activos de la provincia y un elemento clave para seguir proyectando la imagen de Granada dentro y fuera de nuestras fronteras".

La presentación celebrada en Ámsterdam del 75 Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha reunido a destacadas personalidades del ámbito institucional, turístico y cultural de España y los Países Bajos. El acto ha contado con la bienvenida de Joaquín Durán, consejero de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en los Países Bajos, y de Félix de Paz, consejero de Turismo de la Oficina Española de Turismo en La Haya.