Presentación el pasaso noviembre del Bid Book de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada recibe este martes la visita del comité de expertos encargado de evaluar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, después de que la ciudad hiciera entrega a principios de noviembre del 'bid book' con la estrategia que ha previsto para lograr este reconocimiento.

Precisamente este lunes los expertos han visitado otra de las ciudades finalistas, Cáceres, adonde se ha trasladado una delegación de tres personas --una en representación del Ministerio de Cultura y dos de la Comisión Europea-- que han conocido el patrimonio de la ciudad, toda su actividad cultural y el proyecto de la candidatura.

La visita de este martes a Granada se enmarca en la fase final de este proceso de selección que culminará el próximo 3 de diciembre cuando se desvele la ciudad elegida. Además de con Cáceres, Granada compite con Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Todas ellas han debido completar y revisar su expediente de candidatura sobre la base del programa cultural ya presentado hace unos meses y teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas por el Comité de Expertos en el informe emitido el pasado abril.

En el caso de Granada, el Comité de Expertos pedía una mayor coherencia y simplificación del programa, el nombramiento de un director artístico con el perfil adecuado, una dimensión europea más sólida y concreta, compromisos financieros formalizados a nivel regional y un análisis más profundo de los riesgos de masificación en una ciudad con un alto componente turístico como es la capital granadina.

Tras la presentación del documento, la candidatura afronta tres fechas fundamentales: este martes 24 de noviembre, cuando el comité de expertos visitará Granada para conocer sobre el terreno el proyecto y comprobar su desarrollo.

El 30 de noviembre, que será cuando la delegación granadina defenderá la candidatura en Madrid ante el jurado internacional y finalmente el 3 de diciembre, momento en el que se conocerá la decisión definitiva sobre la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2031.