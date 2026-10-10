Granada recibe la medalla de Bronce en la categoría Innova City de los Seoul Smart City Prize 2026

Archivo - Alcazaba de la Alhambra, vista de la ciudad de Granada (Imagen de archivo). - ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada ha sido reconocida por su estrategia de transformación digital, inteligencia artificial y ciudad inteligente al servicio de las personas con la Medalla de Bronce en la categoría Innova City de los Seoul Smart City Prize 2026, entregados en Seúl, capital de Corea del Sur, en el marco de la Smart Life Week (SLW) 2026, una de las principales citas mundiales sobre innovación urbana y ciudades inteligentes.

Según ha informado el consistorio granadino en una nota, el reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para "incorporar la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial a la gestión municipal", con una aplicación práctica orientada a "mejorar la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos".

Entre los principales aspectos reconocidos, según ha detallado, se encuentra la planificación desarrollada a través del Plan Estratégico de Innovación y Smart City y el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de la Ciudad de Granada, dos hojas de ruta que están permitiendo transformar la administración municipal y avanzar hacia un modelo de ciudad más eficiente, sostenible, inclusivo y competitivo.

Esta estrategia se está traduciendo en proyectos concretos como la nueva Sede Electrónica Municipal, la plataforma de participación ciudadana Ágora, el sistema inteligente de gestión Estima, los proyectos de innovación turística PID y la iniciativa Agenda Única.

A estas iniciativas se suma la incorporación de tecnologías de automatización de procesos (RPA) e inteligencia artificial en procedimientos administrativos, avanzando así en la transformación digital de la gestión municipal.

El reconocimiento internacional también pone en valor iniciativas como Granada Mejora y el despliegue de Granada Abierta, que ofrece wifi gratuito en bibliotecas y espacios públicos de la ciudad.

A estos proyectos se suman avances en excelencia organizativa, ciberseguridad y atracción de talento, entre ellos la obtención de certificaciones de referencia nacional e internacional como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la certificación ISO para destinos de Nómadas Digitales.

El galardón fue recogido esta semana en la capital coreana por parte del teniente de alcalde delegado de Innovación y Smart City, Vito Episcopo. Según ha Los Seoul Smart City Prize son unos galardones internacionales entregados en el marco de la Smart Life Week (SLW) 2026, celebrada en Seúl, capital de Corea del Sur, y considerada una de las principales citas mundiales sobre innovación urbana y ciudades inteligentes.

Granada ha obtenido la Medalla de Bronce en la categoría Innova City, compartiendo protagonismo en Seúl con algunas de las ciudades más innovadoras del mundo.