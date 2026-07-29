Granada reconoce a seis referentes por su contribución a la proyección turística y cultural de la ciudad

Entrega de los Premios Prestigio Turístico Ciudad de Granada 2026. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada ha reconocido este miércoles la contribución de seis referentes a la proyección turística y cultural de la ciudad durante la gala de los Premios Prestigio Turístico Ciudad de Granada 2026, celebrada en el Palacio de los Córdova y presidida por la alcaldesa, Marifrán Carazo. En esta edición, el Ayuntamiento ha distinguido al Bar Mítico, el Hotel Posada del Toro, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Maritoñi, el Archivo Manuel de Falla y el pueblo de la República de Corea del Sur por su aportación a la promoción de Granada como destino cultural y turístico.

Recuperados por el Ayuntamiento en 2024 tras cinco años sin celebrarse, los Premios Prestigio Turístico Ciudad de Granada, creados en 1998, vuelven a consolidarse como el principal reconocimiento institucional a personas, empresas e instituciones que contribuyen a reforzar la imagen de la ciudad y su posicionamiento como uno de los principales destinos culturales y turísticos de España, según ha informado el Consistorio.

Los galardonados han sido seleccionados por la comisión evaluadora de los premios, integrada por representantes del Ayuntamiento de Granada, la Federación Provincial de Hostelería y Turismo y la Cámara de Comercio de Granada.

La alcaldesa de Granada ha destacado que los galardonados "representan lo mejor de Granada" y contribuyen, desde sus respectivos ámbitos, a consolidar la ciudad como un referente cultural y turístico "cada vez más admirado dentro y fuera de España", al tiempo que los ha señalado como ejemplo de "talento, excelencia y compromiso".

Entre los reconocimientos de esta edición ha destacado el concedido al Festival Internacional de Música y Danza de Granada con motivo de su 75 aniversario, una efeméride que, según el Ayuntamiento, consolida al certamen como uno de los principales referentes europeos de la música y las artes escénicas. Su edición conmemorativa ha reunido durante más de un mes a destacadas figuras internacionales en una programación con más de un centenar de actividades, entre conciertos, espectáculos, el FEX y los tradicionales Cursos Manuel de Falla, reforzando la proyección internacional de Granada como ciudad de la cultura.

También ha sido distinguido el Archivo Manuel de Falla, en una edición especialmente marcada por el Año Falla, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del compositor y el 80 aniversario de su fallecimiento. A lo largo de 2026, Granada se ha convertido en el epicentro de una amplia programación de conciertos, exposiciones, congresos, publicaciones y actividades educativas impulsadas por el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla. Una programación que ha reivindicado el legado universal de uno de los grandes compositores españoles del siglo XX y su estrecha vinculación con Granada.

En este sentido, Carazo ha destacado que "el reconocimiento al Festival Internacional de Música y Danza y al Archivo Manuel de Falla pone de manifiesto la extraordinaria fortaleza cultural de Granada. El 75 aniversario del Festival y el Año Falla reflejan cómo la cultura forma parte de nuestra identidad y constituye uno de los principales motores de desarrollo, atracción turística y proyección internacional de la ciudad".

Entre los premiados figura también el pueblo de la República de Corea del Sur, distinguido por su contribución a la proyección internacional de Granada como destino turístico a través de la producción audiovisual y del impacto de la serie 'Recuerdos de la Alhambra'. El galardón fue recogido por la consejera de Cultura y Turismo de la Embajada de la República de Corea en España, Inyoung Park, en representación del pueblo coreano. Asimismo, el Ayuntamiento ha reconocido la trayectoria del Bar Mítico, el Hotel Posada del Toro y Maritoñi, tres establecimientos emblemáticos del patrimonio gastronómico y hostelero de la ciudad.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que "el éxito de Granada es siempre el resultado del esfuerzo compartido de quienes creen en esta ciudad y trabajan cada día para hacerla más atractiva, más competitiva y con una mayor proyección internacional. Estos premios reconocen trayectorias ejemplares, pero también reflejan el modelo de ciudad que estamos construyendo entre todos, basado en la colaboración, la excelencia y el orgullo de lo que somos".

La celebración de esta nueva edición ha servido también para reforzar el impulso de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. En este sentido, la alcaldesa ha destacado que "estos premios reflejan la ciudad que somos y la ciudad que queremos seguir construyendo. Una Granada orgullosa de su patrimonio y de su identidad, capaz de innovar sin renunciar a sus raíces y de proyectarse al mundo desde la cultura, el talento y la excelencia. Ese es también el espíritu con el que afrontamos el reto de Granada 2031".