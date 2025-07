Granada se reivindicará como "altavoz de diálogo" acogiendo el II Foro Internacional por la Paz en octubre

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se reivindicará como "altavoz de diálogo" y "convivencia" con la celebración del II Foro Internacional de Paz 2025, que se desarrollará del 20 al 25 de octubre en la ciudad de la Alhambra.

Bajo el lema 'Violencia y paz: tensiones y oportunidades en la búsqueda de una humanidad común', la cita, organizada por la Fundación Unamos Culturas --fundada y dirigida por Julián Ramírez García-- y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (UGR), cuenta también con la implicación activa del Ayuntamiento y múltiples instituciones aliadas.

Este proyecto se articula como un esfuerzo colectivo a muchas manos, coorganizado desde el Rectorado por el rector Pedro Mercado, con la designación del catedrático Mario López como responsable académico del proceso. Durante seis días, Granada se transformará en un gran escenario de reflexión crítica y participación colectiva frente a los desafíos globales de la violencia, la desigualdad y el conflicto.

Varias concejalías del Ayuntamiento están plenamente comprometidas y coordinadas para articular actividades conjuntas: numerosos festivales y eventos que tradicionalmente se celebran en octubre se reubicarán y enmarcarán dentro de la programación del foro, como muestra tangible del compromiso institucional con la cultura de paz.

Asimismo, se prevén visitas a distintos municipios de la provincia para impartir charlas y talleres con algunas de las figuras internacionales más relevantes del foro, en colaboración directa con la Diputación Provincial.

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes 20 de octubre en el Patio del Palacio de Carlos V, en un acto simbólico que contará con un concierto inaugural a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Granada, sumándose así el Patronato de la Alhambra --bajo la dirección de Rodrigo Ruiz-Jiménez-- como "aliado fundamental en esta apuesta por la paz y la cultura", según han detallado desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de la Alhambra por abrir sus espacios patrimoniales a iniciativas que refuercen la convivencia, el respeto y la memoria compartida. Según la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, "este foro es una oportunidad extraordinaria para reivindicar a Granada como una ciudad abierta, comprometida con los valores de la paz, el respeto y la solidaridad. Durante una semana, la ciudad será el centro de un diálogo necesario entre culturas, generaciones y saberes diversos", ha subrayado la alcaldesa, quien ha expresado el respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa.

"Desde Granada queremos lanzar al mundo un mensaje claro, especialmente en el año que presentamos nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031: la paz se construye también desde lo local, desde nuestras instituciones, nuestras aulas y nuestras calles", ha añadido.

Asimismo, la alcaldesa ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume de forma activa a este foro, invitando a cada persona a preguntarse: "¿Y qué hacemos nosotros por la paz?" y recordando que siempre existen maneras de colaborar y contribuir desde la vida cotidiana.

El evento reunirá a congresistas internacionales, embajadores, representantes institucionales, artistas y académicos de Europa, Asia y América Latina, con la participación confirmada de destacadas personalidades como: Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Colombia); Jenny Pearce, profesora emérita de la London School of Economics (Reino Unido); Jinfeng Zhou, secretario general de la China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation (China); Ashok Swain, director del Centro de Estudios sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia) o Stefan Peters, director del Instituto Colombo Alemán para la Paz (Alemania).

Durante toda la semana, Granada será escenario de más de doce paneles temáticos, conferencias magistrales, talleres participativos, cinefórums, actividades escolares, exposiciones de arte y homenajes simbólicos. Entre ellos destaca el tributo a Federico Mayor Zaragoza en el Jardín de la Paz de la Alhambra y la creación de un mural dedicado a Mariana Pineda en la Escuela de Arte, como legado artístico y pedagógico del foro.

"Lo que estamos construyendo es un gran esfuerzo colectivo, con la implicación de colegios, institutos, asociaciones y comunidades de toda Granada y su provincia. Queremos que cada rincón de la ciudad respire paz y que la ciudadanía se sienta parte activa de este proceso", ha declarado Carazo.

Desde la Fundación Unamos Culturas, su fundador y director, Julián Ramírez García, ha subrayado que "este espacio pretende ser también una llamada a la acción colectiva: ¿qué hacemos cada uno de nosotros por la paz?".

El programa incluye asimismo la clausura organizada por el Ayuntamiento de Granada, con una entrega de premios en el Carmen de los Mártires, la presentación de la colección editorial Eirene y un concierto-taller del cantautor Luis Guitarra, bajo el título 'Desaprender la guerra', que se ha convertido en el himno de esta edición.

Adicionalmente, entre el 28 y el 30 de octubre se celebrará el Simposio Internacional de Investigación para la Paz y Transformación Social, en formato virtual, ampliando así la participación académica internacional.