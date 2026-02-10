Granada une música y solidaridad en un concierto a favor del Fondo Ave María

El edil de Cultura, Jorge Saavedra, interviene en la presentación del concierto a favor del Fondo Ave María - AYUNTAMIENTO

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Coro de Cámara de Granada, bajo la dirección de Jorge Rodríguez Morata, en una cita cultural y solidaria que une excelencia musical y compromiso social, ofrecerá el próximo 19 de febrero un concierto a beneficio del Fondo Solidario Ave María, bajo el título 'Vida y música en torno al Padre Manjón'.

El evento, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Isabel la Católica a las 19,00 horas, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Cultural Europea 2031, la Abadía del Sacromonte y la consultora granadina APDI Group. El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado como "este concierto ejemplifica la capacidad de la cultura para generar solidaridad y cohesión social de Granada, que es una ciudad que une puentes entre generaciones, disciplinas y territorios".

"Iniciativas como esta demuestran cómo la música puede ser un motor de cambio, apoyando la educación, la integración social y la dignidad de quienes más lo necesitan", ha señalado Saavedra, que ha añadido que "el respaldo institucional del Ayuntamiento, la Abadía del Sacromonte y la candidatura Granada 2031 refuerza la proyección cultural de la ciudad y pone en valor su patrimonio educativo y social".

El programa del concierto incluye el estreno de una obra de Juan Cruz-Guevara, Premio Nacional de Composición, basada en los textos del diario del Padre Manjón. La figura del fundador de las Escuelas del Ave María estará representada en escena por Víctor Burgos Salidas, con la teatralización a cargo de Carlos Pérez.

Los beneficios de esta cita cultural irán íntegramente a sostener los proyectos educativos y sociales del Fondo Solidario de las Escuelas del Ave María, una institución que desde hace más de un siglo promueve la educación como instrumento de inclusión y dignidad Andrés Manjón, catedrático y sacerdote granadino, transformó la educación a finales del siglo XIX al "integrar enseñanza y acción social".

Fundó las primeras Escuelas del Ave María al aire libre, en los propios cármenes del Sacromonte, ofreciendo oportunidades educativas a niños gitanos y pobres que carecían de recursos básicos. Su legado pedagógico, basado en la enseñanza activa y la creación de recursos didácticos innovadores, sigue vivo en los centros educativos de la Fundación, que hoy atienden a los sectores más vulnerables de Granada.

El Coro de Cámara de Granada, consolidado como una formación vocal de referencia en la ciudad, ofrecerá un repertorio que combina rigor histórico y emoción interpretativa, con piezas de polifonía sacra y estreno contemporáneo. Jorge Rodríguez Morata, director del coro, ha diseñado un programa que refleja la belleza y la reflexión, en sintonía con el espíritu altruista del concierto. La participación desinteresada de músicos y colaboradores demuestra cómo la cultura se convierte en un motor de solidaridad y cohesión social.

El apoyo de APDI Group, a través de su división Cultura en Acción, garantiza que el evento no solo eleve el espíritu a través del arte, sino que aporte recursos tangibles a quienes más lo necesitan. La colaboración institucional, junto con la proyección de Granada como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, refuerza la relevancia y el alcance de esta iniciativa Las entradas están disponibles a través de la página de Redentradas.com y se invita al público granadino a participar en esta velada donde cultura, música y solidaridad se dan la mano en favor de la educación y la inclusión social.