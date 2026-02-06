Greenar, Vorn y Oleícola El Tejar promueven plantas para "solventar los problemas" de los residuos del olivar

Responsables de los proyectos de biogás. - ESVERDE

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Greenar, consultora cordobesa de ingeniería, y de Vorn Bioenergy Iberia, han expuesto este viernes sus proyectos de plantas de biogás en ubicaciones de Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, que se desarrollan junto Oleícola El Tejar y que "son imprescindibles para solventar los problemas del olivar" en las comarcas donde se implantarán.

Según han indicado las tres entidades en una nota conjunta, estos desarrollos constituyen "la clave para garantizar la viabilidad futura del sector agrícola más importante de Andalucía", ya que "sin una transformación adecuada de los residuos que genera la producción de aceite, se complicará en extremo la gestión del olivar".

En este contexto, el CEO de Greenar, Diego Aranda, ha afirmado que "el sector olivarero supone uno de los principales pilares económicos, sociales y paisajísticos de amplias comarcas rurales andaluzas", pero "la evolución del modelo productivo --especialmente con la expansión del olivar intensivo y superintensivo-- ha provocado un crecimiento exponencial en la generación de residuos orgánicos que el sistema tradicional ya no es capaz de absorber", de ahí que "la correcta gestión de estos residuos, y en particular del alperujo", se haya convertido en "un factor crítico para la viabilidad futura del sector".

Así las cosas, ha recalcado que las directivas europeas de gestión de residuos hacen necesaria una transformación eficiente del residuo porque "de otro modo se comprometerá gravemente el futuro del cultivo", ha dicho Aranda, detallando que "por cada kilo de aceite de oliva virgen extra producido se generan aproximadamente cuatro kilogramos de alperujo, un residuo orgánico con alto contenido en humedad y elevada carga contaminante, de difícil manejo y almacenamiento prolongado".

Por su parte, la directora de materias primas de Vorn Bioenergy Iberia, María Martín, ha incidido en que "sin una solución estable, escalable y cercana al lugar de producción, el problema no desaparece: se traslada en el tiempo o en el territorio, incrementando costes, riesgos ambientales y tensiones logísticas para cooperativas y almazaras, y comprometiendo incluso la continuidad del olivar tradicional". Por ello, la implantación de estas plantas de transformación y generación de biogás son "absolutamente necesarias".

Con respecto a la polémica suscitada en torno a la implantación de estas instalaciones, los responsables de las empresas han señalado que es "importante saber que estas plantas cuentan con todas las garantías que no suponen ninguna afección ambiental en los puntos donde se ubican". Además, han pedido a las administraciones públicas que "obren con responsabilidad y en base al conocimiento de los proyectos, porque no todos son iguales y los que nosotros proponemos son un referente de calidad y resolución de problemas en toda Europa".