Los gruistas en huelga se concentran ante la Junta y la Subdelegación en Córdoba para pedirles que intermendien

Concentración de gruistas ante la Junta y la Subdelegación. - CCOO

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Operadores de grúas torre, acompañados por el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, se han concentrado este jueves ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para seguir reclamando "la intermediación de ambas administraciones en el conflicto salarial" que mantienen con la patronal de la construcción, Construcor, desde hace 64 días, que son los que llevan en huelga.

Según ha informado CCOO Córdoba en una nota, el pasado martes el colectivo celebró una asamblea en la que se acordó mantener la huelga indefinida "en tanto no se recupere la negociación", y "la decisión de los gruistas se plasmó en un acta de la reunión que remitieron a CCOO y UGT, y en la que expresan su voluntad de mantener su reivindicación, que actualmente es de una subida salarial de 27 euros brutos por día trabajado".

En este sentido, David Quintana ha remarcado que "CCOO sigue apoyando la reivindicación de los operadores de grúas torre", al considerar que "es una reivindicación justa" y, por ello, va a "seguir reclamando a la patronal que se siente a negociar, que es la mejor forma de resolver el conflicto, no a través de comunicados en la prensa".

Igualmente, el portavoz de los gruistas, Antonio Herencia, ha hecho hincapié en la unidad del colectivo y en que se mantienen "firmes" y no van "a parar hasta" llegar "a un acuerdo", porque los gruistas son "una parte esencial de las obras", ya que, sin ellos, "no se puede levantar la obra, y ese trabajo, y la responsabilidad que conlleva, hay que reconocerlo, como han hecho en Sevilla".

Herencia también ha dejado claro que "será el comité de huelga el que tome las decisiones que haya que tomar sobre la subida salarial, y que no van a aceptar que nadie hable" por el sin su consentimiento". En este sentido, ha afirmado que quieren "negociar, porque la diferencia es mínima" y creen "que se puede salvar", constándole al portavoz de los gruistas "que hay bastantes empresas del sector que ven justa" su reivindicación y que "están sufriendo porque la patronal sigue enfrascada en el bloqueo".