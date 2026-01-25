Grupo Popular de Jaén relaciona el retraso de la reforma de plaza de la Constitución a la "ineficaz" gestión de Millán

Archivo - Jaén.-El PP sitúa el cese de las gerentes de concejalías de Jaén Merece Más como "un nuevo peaje" al PSOE - PP DE JAÉN - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Jaén ha relacionado el nuevo retraso de la reforma de la Plaza de la Constitución con la "ineficaz gestión" del alcalde, Julio Millán, de los fondos EDIL.

Según ha detallado el Grupo Municipal Popular en una nota, para la viceportavoz, Mónica Moreno, la demora hasta la próxima primavera de una "obra planificada hace casi dos años" es un síntoma del "pésimo modo de gobernar del regidor socialista".

En esta línea, Moreno ha asegurado que la reforma de este enclave del centro de la capital se incluyó durante el mandato del PP en la lista de proyectos en los fondos EDIL de financiación europea. Sin embargo, la ejecución del proyecto fue "truncada" por la moción de censura presentada por el PSOE y Jaén Merece Más en enero 2025, "equipo de gobierno para el que esta obra no hay sido una prioridad", ha resaltado.

Sin embargo, la viceportavoz ha expuesto que, de haber sido una "prioridad", Julio Millán, habría cumplido con el plazo que él mismo dio en octubre de 2025, "fecha para la que fijó la licitación del proyecto" y no la habría pospuesto el inicio de la obra hasta la próxima primavera. Además, ha señalado que "se circunscribe a la Plaza de la Constitución a pesar de que el proyecto del PP abarcaba a más zonas del centro".

Por otro lado, Moreno ha indicado que en el marco de su mandato municipal, el PP incluyó la rehabilitación de este espacio en la lista de proyectos integrados en los fondos EDIL de financiación europea. Y, ha añadido que en lugar de "limitar" la intervención municipal a la Plaza de la Constitución, "esta obra formaba parte de un plan extenso para la modernización integral del centro de la capital".

Por tanto, para la viceportavoz, la reforma de la Plaza "se incluía, en concreto, en una plan global de mejora urbanística". El proyecto, que abarcaba parte de la avenida de Madrid, así como la Plaza de la Libertad y el parque de la Concordia, tenia un triple objetivo: rehabilitar el centro, propiciare una ciudad más sostenible y potenciar su carácter comercial con el centro de ocio previsto en la estación de autobuses de Jaén.

Por último, los populares han destacado que al recorte del proyecto se une el nuevo retraso en la ejecución de la Plaza de la Constitución, "demora que no es un caso aislado sino una constante en la gestión del regidor socialista que perjudica de manera grave el interés general". Además, "el modo en que Millán gobierna la ciudad repercute negativamente en el desarrollo de Jaén", ha concluido.