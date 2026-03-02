Un grupo de vecinos de Montilla (Córdoba) permanece en un hotel de Dubái a la espera de la apertura del espacio aéreo

Vecinos de Montilla que permanecen en un hotel de Dubái, a la espera de noticias respecto a la apertura del espacio aéreo para regresar a casa tras la escalada bélica en la zona. - MARATHON VIAJES

MONTILLA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

Un grupo de vecinos del municipio cordobés de Montilla permanece en buen estado en un hotel de Dubái, a la espera de noticias respecto a la apertura del espacio aéreo para regresar a casa, todo ello tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último con ataques a otros países de la zona.

Según han explicado desde la agencia Marathon Viajes en sus redes sociales, todos se encuentran "bien" en el hotel, "con la certeza de que pronto estaremos en casa", a la vez que han trasladado las gracias a todos por el "apoyo y mensajes de ánimo".

En este sentido, han expuesto que están "siguiendo de cerca las noticias sobre los incidentes en Oriente Medio y en contacto estrecho con nuestros operadores turísticos y la Embajada de España", al tiempo que han transmitido "un mensaje de calma a familiares y amigos".

Al respecto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha asegurado que están "muy pendiente" de los vecinos que "debido al conflicto bélico de la zona esperan las gestiones del Ministerio de Exteriores para organizar su vuelta desde Dubái".

"Me trasladan que están tranquilos y en el hotel", ha destacado el regidor en redes sociales, donde ha agregado que "la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y su subdelegada, Ana López, están muy pendientes de las noticias que puedan generarse en las próximas horas".

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está barajando "todas las opciones con garantías razonables de éxito" para proceder a la evacuación de los 30.000 españoles que se encuentran en Oriente Próximo y que se han visto afectados por la escalada militar de los últimos días en la región.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus embajadas en Oriente Medio están barajando todas las opciones para poder evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona", han asegurado fuentes de dicho departamento.

UNOS 13.000 ESPAÑOLES

Desde Exteriores han puesto de relieve la complejidad de las eventuales evacuaciones, dado que podrían conllevar "un número elevado de ciudadanos" habida cuenta de que sólo en Emiratos Árabes Unidos --el país más castigado por los ataques de represalia de Irán tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás-- hay actualmente 13.000 españoles.

Además, añaden, al margen de que la mayoría de los espacios aéreos estén cerrados, "por vía terrestre las distancias son muy grandes". Así, por ejemplo, entre Dubai y Riad, la capital de Arabia Saudí, hay más de 1.000 kilómetros por carretera, "sin que además haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto".

Con todo, el Ministerio "está evaluando y barajando todas las opciones de evacuación, tanto aérea como terrestre, con garantías razonables de éxito de la operación" para poder ayudar a los españoles a regresar.

Asimismo, también "se está en contacto con las compañías aéreas para aprovechar cualquier ventana de oportunidad de que los vuelos comerciales se retomen y dar posibilidad de salida también por esa vía al mayor número posible de compatriotas", han remachado las fuentes.