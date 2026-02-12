Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba apoyan a artesanos y talleres de arte sacro en reivindicación para su protección

Los concejales de los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- guardan un minuto de silencio en el Pleno Ordinario por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una moción conjunta en la que han mostrado su apoyo a los artesanos y talleres cordobeses de arte sacro en sus reivindicaciones para la protección y puesta en valor de este patrimonio, así como defender el valor cultural y económico del arte sacro realizado en Córdoba.

Igualmente, los grupos han planteado que el Consistorio se compromete a concienciar a la ciudadanía sobre la autenticidad y dignidad de la producción del arte sacro de Córdoba y apoyar la solicitud de las asociaciones de Arte Sacro de Andalucía en su solicitud para que la Unión Europea (UE) otorgue la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el arte sacro andaluz.

Por otra parte, han acordado de manera conjunta una moción para solicitar la mejora de la asistencia y la simplificación administrativa en lo que se refiere a la relación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el contribuyente.

Al respecto, han instado al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y Agencia Tributaria de Andalucía a reforzar, en el ámbito de sus competencias, un modelo de asistencia al contribuyente "más cercano, accesible y comprensible, que priorice el uso de un lenguaje claro y sencillo en comunicaciones, notificaciones y procedimientos, el fortalecimiento de la asistencia personalizada, presencial y telemática, especialmente dirigida a ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas y el acompañamiento al contribuyente como herramienta para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales".

Asimismo, han instado al Ministerio de Hacienda y a la Consejería de Hacienda de la Junta a impulsar "una simplificación efectiva de los procedimientos tributarios estatales, reduciendo cargas administrativas innecesarias, trámites redundantes y complejidad procedimental", con el objetivo de "mejorar la seguridad jurídica, disminuir errores involuntarios y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la administración tributaria estatal".

Y han pedido a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento "mejorar el servicio de asistencia personalizada, presencial y telemática al contribuyente y simplificar los procedimientos tributarios para ayudar al cumplimiento del contribuyente con sus obligaciones tributarias".

PROMOCIÓN DE LA BICI Y EL CAMPING

Por otra parte, los cuatro grupos han apoyado una moción conjunta para instar al gobierno municipal a la elaboración y puesta en marcha de un 'Plan Bici Ciudad' en colaboración con la Plataforma Carril Bici y asociaciones de vecinos, donde "se definan las actuaciones a desarrollar y se garanticen las dotaciones presupuestarias necesarias para su puesta en marcha".

De igual modo, han dado el visto bueno a otra moción conjunta para la rehabilitación, apertura y construcción de una piscina pública en el Camping Municipal 'El Brillante', en la que se insta al Ayuntamiento a realizar las actuaciones necesarias que permitan acometer de forma urgente actuaciones de limpieza y cerramiento del recinto para "evitar riesgos para la población y el deterioro del entorno urbano, garantizando las mínimas condiciones de salubridad y seguridad".

También, han reclamado al Consistorio continuar los trabajos planificados para la rehabilitación integral del Camping Municipal en base al cronograma ya iniciado, con adscripción del espacio, realización de estudios técnicos pertinentes, anteproyecto y plan de viabilidad en 2026; la redacción del proyecto, licitación de obra y explotación en 2027 y la ejecución de obra en 2028.

Solicitan al Ayuntamiento estudiar los posibles usos del camping, a través de un proceso de participación vecinal, en coordinación con los órganos de representación ciudadana del distrito, así como con las asociaciones de los barrios colindantes, y coordinar los trabajos realizados con todas las administraciones con el fin de "evitar posibles afecciones que puedan bloquear la puesta en valor del recinto".

En otro orden de cosas, en la sesión se ha aprobado una enmienda del PP, con la abstención del PSOE y Hacemos y el voto en contra de Vox, a una moción del PSOE sobre la creación de una red de refugios climáticos y un plan de piscinas públicas en la ciudad.

Y el PP ha sacado adelante una enmienda a una moción de Hacemos para reivindicar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Hacemos y Vox.

Ante ello, la Asamblea 8M, plataforma feminista organizadora de la manifestación del 8M, ha expresado "sorpresa" por la enmienda del PP y la abstención del PSOE y ha defendido que seguirá "trabajando por alcanzar la igualdad real y efectiva en la ciudad, de la mano de las mujeres trabajadoras que sufren las violencias que desde las derechas perpetúan".