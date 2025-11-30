Los grupos de izquierda se unen esta semana en el Parlamento andaluz en una iniciativa en defensa de la sanidad pública

Archivo - (I-D) Los portavoces parlamentarios del PSOE-A, María Márquez; Adelante Andalucía, José Ignacio García; y Por Andalucía, Inmaculada Nieto; atienden a los medios de comunicación. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de a - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de oposición de izquierda en el Parlamento andaluz --PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- se unirán este próximo miércoles, 3 de diciembre, en torno a una proposición no de ley (PNL) registrada de forma conjunta "en defensa de la sanidad pública".

En concreto, esta iniciativa, consultada por Europa Press, propone que el Parlamento andaluz manifieste "su apoyo a las organizaciones y plataformas sociales y sindicales que impulsan la defensa de la sanidad pública andaluza".

También, que el Parlamento exprese su "rechazo a la gestión opaca, desinformadora e institucionalmente hostil de la crisis del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía por parte del Gobierno" de la Junta; "por sus declaraciones descalificadoras hacia las mujeres afectadas y hacia la asociación la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama); por la utilización de instrumentos administrativos orientados a desacreditar y presionar a las denunciantes; y por la obstaculización del esclarecimiento público de los hechos, vulnerando los principios de transparencia, veracidad, imparcialidad y responsabilidad exigibles a los altos cargos de la Junta de Andalucía".

Por otro lado, la PNL de los grupos de izquierda propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "poner fin a la opacidad sanitaria y a garantizar la máxima transparencia publicando, antes del 31 de diciembre de 2025, de forma completa, accesible, verificable y en formatos abiertos, con series históricas completas, todos los datos reales de listas de espera de pruebas diagnósticas del Sistema Sanitario Público de Andalucía".

También quieren el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante que el Parlamento emplace a la Junta a "poner fin a la falta de información, a la opacidad y a las incoherencias detectadas en los programas de cribado oncológico, y a establecer de manera inmediata un sistema de información pública, periódica y sin restricciones que refleje la actividad real de dichos programas, garantizando la publicación íntegra y verificable, antes del 31 de diciembre de 2025".

TRAS LA "CRISIS" DE LOS CRIBADOS

La exposición de motivos para justificar esta PNL parte de la "crisis del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía", que, según apuntan los grupos proponentes, "parece tener su origen en abril de 2021, cuando se dejó de notificar proactivamente a las mujeres de los resultados dudosos o no concluyentes de sus mamografías, generándose un grave fallo estructural que permaneció oculto durante años".

Según indica la iniciativa, aunque la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) "denunció esta situación en varias ocasiones", fue "ignorada por los diferentes responsables de la Consejería de Salud", de modo que "no fue hasta septiembre de 2025 cuando comenzaron a conocerse públicamente las primeras denuncias" de mujeres a las que el Servicio Andaluz de Salud "había tardado meses y, en algunos casos, hasta un año en comunicar que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía, un año después de que el radiólogo ordenara estas pruebas para confirmar un diagnóstico sospechoso".

Los grupos que han presentado esta iniciativa entienden que, "ante la gravedad excepcional de los hechos, resulta imprescindible que el Parlamento de Andalucía actúe", y al respecto critican que "las mujeres afectadas han sufrido retrasos, incertidumbre y un evidente abandono por parte de la Administración sanitaria".

"La asociación Amama, que ha ejercido una función que nunca debería haber recaído sobre una entidad social, ha sido injustamente atacada, desacreditada y señalada por responsables públicos cuya prioridad debería haber sido dar explicaciones y asumir responsabilidades", se puede leer en la exposición de motivos, donde se señala que "el derecho a una sanidad pública eficaz, segura y libre de manipulación política ha sido comprometido por una gestión basada en la opacidad, la desinformación y el bloqueo institucional".

En opinión del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el Gobierno de la Junta "ha tratado de eludir sistemáticamente la transparencia, minimizar la magnitud del problema y deslegitimar a quienes lo denunciaban" y, "ante esta deriva, y para frenar un deterioro que afecta a la credibilidad institucional y a la confianza ciudadana, es necesario" que el Parlamento "impulse una iniciativa firme que exija claridad, protección de las afectadas y garantías de que nada semejante vuelva a ocurrir".

PNL DE POR ANDALUCÍA SOBRE LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el grupo Por Andalucía tiene previsto defender otra PNL sobre sanidad, en este caso por separado, también el miércoles en el Pleno del Parlamento, relativa a la publicación de las listas de espera y tiempos de demora de pruebas diagnósticas en Andalucía.

En concreto, con esta iniciativa, consultada por Europa Press, el grupo Por Andalucía quiere que el Parlamento inste a la Junta a "publicar antes de que finalice el año las listas de espera y tiempos de demora para la realización de todas las pruebas diagnósticas pendientes en el Servicio Andaluz de Salud".

Y, "a partir de ahí", Por Andalucía quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a actualizar esos datos de listas y tiempos de espera "con periodicidad semestral e indicación de todas las especialidades y centros sanitarios de que dependen en cada una de las provincias andaluzas", así como a "publicar dichos datos desde junio de 2018 a la actualidad, para mantener una serie histórica esencial para mejorar las políticas públicas en salud".

En la exposición de motivos de la iniciativa, Por Andalucía subraya que el SAS "viene publicando desde hace años los tiempos de demora y el número de pacientes que se encuentran en una lista de espera para ser atendidos", y, en concreto, "con carácter semestral se publicaba y podía consultar" información sobre las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas.

"Desde junio de 2018, el Gobierno andaluz ha decidido eliminar la publicación de la relativa a las pruebas diagnósticas", según advierte Por Andalucía, que en esta iniciativa habla así de un "apagón informativo" que "impide conocer la evolución de esta pieza clave del itinerario asistencial que requiere cada persona usuaria del Servicio Andaluz de Salud", ya que se desconoce así "cuántas personas esperan y por cuánto tiempo a que se les haga la prueba diagnóstica que determina su tratamiento o, en su caso, la intervención quirúrgica que precisan".

Para el grupo proponente de esta iniciativa, "el retraso en la realización de las pruebas diagnósticas, cuya lista permanece oculta a la ciudadanía, permite modular a placer la lista de espera para intervenciones", y "la interrupción de la publicación de estos datos fue, como todas las demás, una decisión consciente del Partido Popular", y, "al no estar accesibles los datos a partir de diciembre de 2018, es imposible analizar su evolución".

Dicho esto, desde Por Andalucía advierten de que "no existe ningún impedimento para abrirlos nuevamente a consulta", así como subrayan que "hay doce comunidades autónomas con los datos publicados y tienen en sus webs las estadísticas de pruebas diagnósticas de todo tipo", ya sean "mamografías, radiografías, ecografías, análisis", entre otras.

Para terminar de justificar esta iniciativa, desde Por Andalucía señalan que "la ciudadanía tiene perfecto derecho a conocer la magnitud real del problema que atraviesa la sanidad pública, y a poner en su contexto las soflamas triunfalistas del ejecutivo" de Juanma Moreno, así como sostienen que la publicidad que exigen "de estos datos no requiere ningún esfuerzo adicional para el que, según el Gobierno andaluz, es el mejor sistema sanitario público que hemos tenido en la historia de Andalucía".