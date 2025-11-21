La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de la niña de dos años en Fuente Palmera (Córdoba)

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el suceso acontecido este jueves en la localidad cordobesa de Fuente Palmera, donde una niña de unos dos años ha muerto aplastada por un muro que le ha caído encima en la azotea de una vivienda del municipio.

Así lo han confirmado fuentes de la investigación, después de que a las 17,11 horas de este jueves el centro de coordinación del 112 recibió el aviso de un familiar que alertaba del derrumbe de un muro de metro y medio en un edificio de dos plantas y que una menor de dos años de edad había quedado atrapada.

Al lugar de los hechos se trasladarorn efectivos de la Policía Local, la Benemérita y Protección Civil, y también dio aviso a los bomberos de la Diputación en La Carlota, aunque finalmente no tuvieron que intervenir. Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la víctima falleció en el lugar del siniestro.

Mientras, el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha decretado "dos días de luto oficial" en el municipio tras el fallecimiento.

Según ha informado el Consistorio colono en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento "lamenta profundamente el fallecimiento de la menor de edad vecina de nuestro municipio en el trágico suceso ocurrido en la tarde" de ayer y, "como muestra del dolor y respeto de todo el municipio, se han decretado" los referidos dos días de luto oficial "durante los días 21 y 22 de noviembre".

Durante esas dos jornadas, según ha precisado el Ayuntamiento, "las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y los actos y actividades municipales previstas serán suspendidas" y, entre tanto, el Consistorio "traslada su más sentido pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".