La Guardia Civil auxilia a un menor desorientado en la A-4, a su paso por Despeñaperros (Jaén)

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a un menor de 16 años, vecino de la de La Carolina (Jaén), al que localizaron deambulando solo y desorientado por el arcén de la autovía A-4, a su paso por el Parque Natural del Despeñaperros.

El joven explicó a los agentes que mientras disfrutaba de un día de campo con sus amigos, se separó accidentalmente del grupo tras la comida y comenzó a caminar solo en busca de la autovía, sin posibilidad de comunicarse porque su teléfono móvil se había quedado sin batería.

Tras comprobar su estado, los agentes contactaron con los padres del menor que ya habían tenido conocimiento de la desaparición a través de los amigos del joven. La patrulla trasladó al menor hasta un área de servicio cercana, donde aguardó la llegada de su familia.