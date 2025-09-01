La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Siles (Jaén) por presunta caza furtiva

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Siles (Jaén), de 26 y 32 años, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por caza furtiva, así como de tenencia ilícita de armas y robo en interior de vivienda.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 27 de agosto actual, cuando una patrulla del puesto de citado municipio realizaba labores propias de Seguridad Ciudadana, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

En concreto, estableció un punto de control en la localidad después de que se hubiera escuchado una fuerte detonación cerca de un coto de caza de la citada localidad. En él, se procedió a la identificación de un todoterreno, ocupado por dos personas que vestían prendas de ropa militar oscura y botas de caza, lo cual hizo sospechar a los agentes, que registraron el vehículo.

En el maletero, observaron una mancha de sangre fresca, mientras que en los asientos traseros localizaron un rifle calibre 308WIN. Al comprobar el número de serie del arma, constaba como sustraída,

También se halló en la parte trasera del vehículo un cuchillo y un hacha de cortar con restos de sangre fresca y pelos de un animal, unos auriculares de cancelación de ruido de caza, un trípode de caza y dos monoculares de visión nocturna, uno de ellos aún encendido, lo que "reforzó la sospecha de su posible utilización para actividades ilícitas".

Así las cosas, los agentes detuvieron a los dos ocupantes del todoterreno como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas, robo en interior de vivienda y contra la flora y fauna e intervinieron los citados objetos.