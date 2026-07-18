La Guardia Civil detiene a un individuo por cuatro delitos contra el patrimonio en Loja (Granada)

Imagen de archivo de un agente en un coche de la Guardia Civil . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

GRANADA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 42 años como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio, tras cometer hurtos en tres establecimientos hoteleros y un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública de la localidad de Loja (Granada).

Según ha informado la Guardia Civil de Loja en una nota, se hicieron cargo de la investigación tras las denuncias presentadas por los perjudicados por las sustracciones ocurridas desde inicios de este mes de julio. Así, el presunto autor aprovechó momentos de descuido y ausencia de los propietarios para sustraer varias sillas y pies de sombrillas de las terrazas exteriores de los establecimientos, así como diez sacos de material de obra y otros objetos de valor del interior de un turismo.

La recopilación de la información aportada por las víctimas, junto con el visionado de las imágenes de videovigilancia, permitieron a los agentes identificar "sin género de duda" a un varón ya conocido por los mismos debido a sus numerosos antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar. En uno de los visionados, pudieron observar cómo hacia uso de un cubo de basura para introducir los objetos que sustraía y trasladarlos sin despertar sospechas.

Por último, una vez concluidas las diligencias, los agentes procedieron a la localización y detención de este individuo por su presunta implicación en los hechos denunciados, quedando a disposición del Juzgado de Guardia de Loja, que decretó su libertad con cargos.