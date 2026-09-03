La Guardia Civil detiene a nueve personas por robar, al menos, 22.000 euros en bares de Huelva, Sevilla y Córdoba

Imagen grabada en uno de los establecimientos en los que la banda actuó. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización formada por once personas que se dedicaban a llevar a cabo robos con fuerza en establecimientos de hostelería en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. En concreto, se ha detenido a nueve de sus integrantes, ya que otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares. Este grupo criminal había sustraído efectos por valor de, al menos, 22.000 euros.

La investigación, bautizada como operación 'Rookie', se inició a consecuencia de un primer robo con fuerza cometido en un restaurante de Ayamonte (Huelva). Pocos días después, los agentes detectaron un segundo robo de características similares. La Guardia Civil comenzó a sospechar que los autores de estos hechos se desplazaban para cometer los robos. Por eso, llevó a cabo un estudio detallado de hechos similares denunciados en la provincia de Huelva, ha detallado el Instituto Armado en una nota.

Gracias a esto, se pudo identificar a uno de los autores, que vivía en un barrio de Sevilla, ciudad donde la banda tenía ubicada su sede y desde donde se desplazaban para cometer los delitos. En un primer momento, usaron vehículos de familiares y de alquiler, pero después comenzaron a utilizar automóviles sustraídos, para dificultar la investigación.

Llegaron a usar estos vehículos para forzar las puertas de acceso de los locales asaltados, y después los abandonaban para evitar que se les pudiera relacionar con ellos. La investigación pudo identificar al resto de los componentes de la banda y acreditar su participación directa en al menos diez robos con fuerza comercios en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, de los que se han podido recuperar piezas cárnicas, un turismo y productos de cosmética.

La investigación ha sido coordinada por el Equipo de Investigación de la Ayamonte, en colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Huelva y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Aracena. Las diligencias han sido dirigidas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte.