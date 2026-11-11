La Guardia Civil detiene en Priego de Córdoba a un hombre de avanzada edad por apuñalar a una mujer en una cafetería

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a un hombre de avanzada edad, como presunto autor de un intento de homicidio, tras apuñalar a una mujer en el interior de una cafetería del citado municipio de la Subbética cordobesa, en circunstancias que son objeto de investigación.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, precisando que los hechos tuvieron lugar durante la mañana de ayer martes, cuando, tras recibir aviso de que el luego detenido había causado a una mujer heridas de diversa consideración, compatibles con las que provoca un arma blanca, se personaron en el lugar agentes de la Benemérita, que detuvieron al supuesto autor de la agresión.

La mujer herida, por su parte, fue trasladada a un centro sanitario de la propia localidad, donde recibió una primera atención, mientras que el hombre detenido está pendiente de pasar a disposición judicial, sin que se haya establecido si la agresión se inscribe en un caso de violencia de género.