La Guardia Civil de Granada practica dos rescates de alta montaña bajo duras condiciones

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha llevado a cabo tres rescates desde el pasado fin de semana, uno en Capileira, otro en Güéjar Sierra y el tercero en Otívar. En dos de ellos los especialistas tuvieron que emplearse a fondo a tenor de las duras condiciones a las que se enfrentaron.

El primer rescate tuvo lugar el pasado 14 de marzo sobre las 16,20 horas, cuando el 112 alertó de que dos mujeres se encontraban en el paraje El Portillo, en el término municipal de Capileira, y no podían continuar la marcha al sufrir dificultades con su material de esquí y por las adversas condiciones meteorológicas.

Los efectivos del GREIM, tras establecer contacto y conocer la ubicación, una zona de muy difícil acceso, fueron trasladados por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada hasta una zona por encima del refugio Poqueira.

Desde allí tuvieron que continuar a pie durante ocho kilómetros dado que las fuertes rachas de viento y la escasa visibilidad impedían que el helicóptero pudiera aproximarse más a la zona donde se encontraban las alertantes.

Asimismo, otros dos especialistas del GREIM, que se encontraban en la estación de esquí, fueron activados y se desplazaron con medios mecánicos de Cetursa hasta el collado de la Carihuela.

A partir de ahí continuaron a pie para tratar de localizar a las dos mujeres, si bien cuando les comunicaron que las dos montañeras ya se encontraban a salvo en el refugio de Villavientos regresaron a la estación de esquí.

CONDICIONES DIFÍCILES

Estas rachas de viento, que arrastraban restos de hielo, las bajas temperaturas que congelaban los trajes y la gafas, y la escasa visibilidad debido a la niebla, unido a la poca cobertura de los medios digitales, dificultaron considerablemente el operativo de rescate, donde cada paso debía ser cuidadosamente medido para no sufrir un accidente.

Después de varias horas los especialistas lograron llegar al refugio de Villavientos, donde los agentes se vieron obligados a pernoctar junto a las montañeras debido a la imposibilidad de continuar dado el agotamiento que sufrían las rescatadas.

Al día siguiente, a pesar de las fuertes rachas de viento que aún había en la zona, ambas pudieron ser evacuadas por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada hasta el aeropuerto de Granada, sin requerir asistencia sanitaria.

El segundo rescate tuvo lugar el pasado 16 de marzo en el paraje Puntal Tajos Negros, perteneciente al término municipal de Güéjar Sierra, donde un joven de 20 años se encontraba en grave situación de riesgo.

Sobre las 18,40 horas de ese día, la Central de Emergencias 112 alertó de un montañero que presentaba dificultades para continuar la marcha, con riesgo de precipitarse debido a la pendiente del terreno helado y carecer de equipamiento de montaña adecuado y ropa de abrigo.

Los especialistas se desplazaron inmediatamente al lugar, tras preparar material técnico, ropa y comida para asistir al joven. La falta de luz en el instante del aviso impidió inicialmente la intervención de la Unidad Aérea, por lo que tuvieron que realizar la aproximación al montañero a pie.

MÁS DE 2.000 METROS

El rescate se desarrolló en una zona de alta montaña, a más de 2.750 metros de altura y muy alejada de cualquier vía de comunicación, lo que obligó a los especialistas del GREIM a progresar durante horas bajo duras condiciones de terreno nevado y helado, haciendo uso de crampones y piolets.

Tras más de cinco horas de camino a pie, localizaron al montañero, que presentaba un grado de hipotermia severo, y lo asistieron con abrigo, comida y el material necesario para el descenso con seguridad.

Así pues, se inició la vuelta hasta llegar al refugio de Peña Partida sobre las seis de la mañana del día siguiente, Allí solicitaron el apoyo del helicóptero, que realizó la evacuación del rescatado hasta el aeropuerto de Granada sin requerir asistencia sanitaria posterior.

Por último, en la jornada del 17 de marzo, sobre las 14,00 horas, tras recibir aviso del 112, la Guardia Civil intervino en el rescate de un barranquista accidentado con una posible fractura de su pie derecho en el barranco de río Verde, en el término municipal de Otívar.

Ante la imposibilidad de poder abandonar el lugar por sus propios medios, componentes del GREIM y de la Unidad Aérea se trasladaron al lugar y, tras localizar al herido, lo examinaron e inmovilizaron la extremidad mediante una férula.

Posteriormente, tanto el herido como su acompañante, fueron evacuados del lugar y trasladados por servicios médicos al hospital de traumatología de Granada.