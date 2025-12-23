La Guardia Civil interviene 144 kilos de tabaco de cachimba en Cúllar (Granada)

Decomiso de tabaco de shisha en Cúllar (Granada) - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de sus actuaciones habituales de seguridad ciudadana, ha intervenido 144 kilogramos de tabaco de cachimba (shisha) durante un control preventivo realizado en la A-92N, sentido Murcia, dentro del término municipal de Cúllar, en la comarca de Huéscar de la provincia de Granada.

La intervención se llevó a cabo en un punto de verificación de vehículos y personas, donde los agentes, durante la inspección del maletero de un vehículo, localizaron mercancía oculta bajo varias mantas, detectando un total de 144 kilos de género estancado, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa este martes.

El tabaco intervenido carecía de la documentación exigida para acreditar su lícita importación, por lo que fue aprehendido conforme a la normativa vigente. El valor aproximado de la mercancía asciende a 8.500 euros. Como resultado de la actuación, se instruyó la correspondiente acta-denuncia por infracción de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Desde la Guardia Civil se destaca la importancia de este tipo de controles preventivos, que contribuyen de forma directa a "garantizar la seguridad ciudadana, combatir el contrabando y proteger los intereses económicos y la salud pública, reforzando la presencia policial y la tranquilidad de los vecinos de la comarca".