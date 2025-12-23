La Policía Nacional desmantela cuatro plantaciones 'indoor' con casi 1.000 plantas de marihuana en Granada

Plantas de marihuana intervenidas por la Policía Nacional en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría del distrito Norte de Granada capital han detenido a un hombre de 26 años con antecedentes policiales previos como presunto autor de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras localizar cuatro viviendas dedicadas íntegramente al cultivo 'indoor' de marihuana con casi 1.000 plantas, además de una toma ilegal de suministro eléctrico.

Según ha informado en una nota este martes la Policía Nacional, este cuerpo de seguridad estatal practicaba cuatro registros en viviendas dedicadas a plantaciones interiores de marihuana, desmantelando un punto negro de producción en la zona norte de la capital granadina.

En las diligencias de entrada y registro practicadas se intervinieron numerosas plantas listas para su corte (990), en proceso de secado, así como medio kilo de cogollos secos listos para su venta. Además los agentes incautaron dos envasadoras al vacío utilizadas para "sellar herméticamente los cogollos de marihuana destinados a la venta". También se intervinieron 776 esquejes y 200 gramos de picadura.

En las mencionadas viviendas los agentes localizaron varias habitaciones perfectamente habilitadas para albergar plantaciones de marihuana, contando todas ellas con sistemas de iluminación, filtrado y aire acondicionado, además de numerosos botes de productos fitosanitarios y un sofisticado sistema de riego automático y de dosificación de abono.

Durante la operación la zona fue asegurada por patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional debido a la conflictividad del barrio donde se practicaron los registros. Los actuantes procedieron, con autorización judicial, a la destrucción de todo el aparataje destinado al cultivo como son: plafones LED, lámparas halógenas, aparatos de aire acondicionado, filtros y ventiladores, significándose la calidad y sofisticación de los mismos.

El presunto autor es un hombre de 26 años de edad con antecedentes policiales previos por delitos contra la salud pública, quien después de tomarle declaración ha sido puesto en libertado con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. No obstante, la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.