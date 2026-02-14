La Guardia de Jaén opta al programa 2% Cultural para consolidar las murallas del castillo y concluir su restauración

El alcalde de La Guardia de Jaén, Juan Morillo (c), acompañado por dos concejales, muestra el proyecto para concluir la restauración del castillo. - AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN

LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Guardia de Jaén ha presentado al programa del 2% Cultural el proyecto de restauración y consolidación de las murallas del castillo, con el que se concluiría la recuperación de este enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Con ello, reafirma el compromiso "con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico" local, según ha informado a Europa Press el alcalde, Juan Morillo, después de registrar esta semana el proyecto en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, acompañado por los concejales de Cultura, José Miguel Jiménez, y de Agricultura, Antonio Torres.

El regidor ha destacado el "intenso y riguroso trabajo técnico" para elaborar este proyecto "sólido y ambicioso", con la implicación tanto de técnicos municipales y de la Diputación como especialistas externos, como el arquitecto redactor o el encargado de los estudios arqueológicos, el profesor de la Universidad de Jaén Juan Carlos Castillo.

Contempla una inversión total de 3.716.115 euros para "restaurar todas las murallas" e intervenir también en la iglesia de Santa María, que está en el interior del recinto fortificado, de modo que quede "todo terminado", tras las actuaciones previas que se han ejecutado en él.

Ha explicado que, en caso de ser aprobada la ayuda del Ministerio vía 2% Cultural, al Ayuntamiento de La Guardia le correspondería aportar más de 1,1 millones. "Esta cantidad es el 20 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento; es un buen esfuerzo, pero merece la pena", ha dicho Morillo, quien ha añadido que se buscaría la colaboración de otras administraciones para apoyar la parte municipal.

Y es que, según ha recalcado, se trata la última fase de restauración del castillo y de todo su complejo monumental, de manera que supondría la culminación de "un proceso de recuperación patrimonial que ha supuesto un esfuerzo continuado en los últimos años".

"Se han realizado ya dos actuaciones. La primera que fue la Torre del Campanario, que se financiaron con unos fondos europeos a través de la Diputación, y luego se hizo la otra que se financió con el 1,5% Cultural", ha recordado.

Esta última intervención, concluida a principios de 2023, consistió en la limpieza, consolidación y estabilización de los elementos existentes en los edificios pertenecientes al alcázar e iglesia de Santa María, así como de algunos tramos de muralla, tanto emergentes como resultantes de la intervención arqueológica.

De ahí que el regidor haya señalado la necesidad de concluir la recuperación del conjunto y confíe en una respuesta positiva del Ministerio. Y ello, además, teniendo en cuenta los efectos de las condiciones meteorológicas de las últimas semanas. "Hemos tenido que hacer una obra de emergencia de 30.000 euros para consolidar una esquina de la muralla, que con el temporal se ha caído", ha comentado al respecto.

ENCLAVE ESTRATÉGICO

El Castillo de La Guardia de Jaén, declarado BIC con la categoría de monumento en 1993, se asienta sobre la ladera del Cerro de San Marcos. Es un enclave estratégico que alberga numerosos hallazgos arqueológicos y monumentos que componen su rico patrimonio histórico y cultural, testimonio de los pueblos y culturas que, a lo largo de la historia, desde el Neolítico hasta la actualidad, decidieron establecerse en ella.

La época de construcción del conjunto fortificado posiblemente sea anterior al siglo XI, pero es de este periodo del que se conservan los restos arquitectónicos más antiguos. El estudio arqueológico documenta cuatro fases históricas: emiral, almohade, cristiana y renacentista.

La fortaleza se estructura en dos espacios bien definidos y claramente diferenciados: por un lado, el castillo o alcázar y, por otro, un recinto de murallas que lo circunda. Asimismo, el recinto externo está formado por una serie de lienzos de muralla con trazado quebrado, lo que crea multitud de ángulos de defensa, haciendo innecesaria la construcción de torres, excepto la que protegía la puerta principal.

Por su parte, conforman el recinto interior el aljibe, una torre de planta cuadrada, una torre de planta circular, las bodegas y la torre del homenaje.

La fortaleza estuvo habitada hasta la Guerra de la Independencia, cuando, en 1812, fue asaltada, ocupada e incendiada por las tropas napoleónicas.