La Guía de Cuaresma de Granada recoge más de 280 actos reflejo de la "vitalidad" del mundo cofrade

La concejala de Fiestas Mayores, el concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana y el presidente de la Real Federación de Hermandades presentan la Guía de Cuaresma. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Real Federación de Hermandades y Cofradías han presentado este jueves la Guía de Cuaresma 2026, que permitirá comprender y seguir los más de 280 actos que se desarrollarán desde el Miércoles de Ceniza hasta el inicio del Triduo Pascual.

La portada de esta edición está protagonizada por una fotografía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, obra de Pablo Córdoba Salmerón, ganador del concurso de fotografía de la Federación en esta categoría. La contracubierta, patrocinada por el Ayuntamiento de Granada, muestra también al Cautivo, ahora de espaldas, cerrando simbólicamente la publicación que él mismo abre.

Las páginas interiores se ilustran con instantáneas de la Cuaresma 2025, en las que aparecen titulares como El Gran Poder, Pasión y Estrella, el Señor de la Humildad, Despojado, Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, el Cristo de los Gitanos y María Santísima del Mayor Dolor.

La edición de 2026 recoge así más de 200 son cultos, 40 actos de fe en la calle, 26 eventos integrados en el ámbito de la vida de hermandad y once conciertos.

Estas cifras evidencian la "extraordinaria vitalidad de las corporaciones granadinas y su capacidad organizativa en un periodo especialmente intenso", que convierte a la ciudad en un espacio continuo de celebración litúrgica, expresión artística y convivencia.

Lejos de limitarse a los ocho días de la Semana Santa, la actividad de las hermandades y cofradías granadinas se despliega a lo largo de todo el año, si bien es durante la Cuaresma cuando esa vida asociativa alcanza su máxima intensidad, preparándose espiritualmente los fieles para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Durante la presentación, la concejal de Fiestas Mayores, Carolina Amate, ha destacado que la Guía de Cuaresma es "mucho más que una agenda de actos, es una herramienta de servicio público que pone en valor nuestra identidad, nuestra tradición y el extraordinario trabajo que realizan las hermandades durante todo el año", subrayando el compromiso municipal con una tradición que forma parte esencial del patrimonio cultural y espiritual de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, Armando Ortiz, ha señalado que la publicación es "el reflejo fiel de la intensidad espiritual, cultural y social que viven nuestras hermandades durante la Cuaresma", resaltando que la guía vertebra y proyecta hacia la ciudad y hacia quienes la visitan la riqueza de una tradición viva.

CONSOLIDACIÓN

La publicación nació en 2022, bajo la presidencia de Jesús Muros, en formato de tríptico y centrada exclusivamente en los actos de fe en la calle --traslados, viacrucis y procesiones infantiles--, siendo presentada entonces como una auténtica hoja de ruta para los cofrades.

En sus cuatro ediciones, de 2023 a 2026, la publicación ronda ya las 80 páginas, reflejo del crecimiento y la consolidación del proyecto.

Desde 2023, la Guía de Cuaresma estructura la agenda en cuatro grandes bloques: cultos; fe en la calle -que incluye traslados, viacrucis y procesiones infantiles-; vida de hermandad -con pregones, presentaciones, charlas y actos formativos-; y conciertos, subrayando el papel esencial de la música como elemento identitario del mundo cofrade.

La recopilación de los contenidos es posible gracias a la información remitida por las vocalías de comunicación de cada hermandad, coordinadas por la Vocalía de Comunicación de la Federación, que organiza y supervisa el material antes de su maquetación definitiva.

Los granadinos y visitantes podrán recoger ejemplares de la Guía de Cuaresma 2026 en las Oficinas de Turismo del Ayuntamiento, en la sede de la Federación de Cofradías y en los locales de las distintas hermandades.

Asimismo, estará disponible en formato digital descargable en diversas páginas web, entre ellas la oficial de la propia Federación.