Habilitadas las oficinas consulares como centros de voto para más de 302.000 electores residentes en el exterior el 17M

Archivo - Recursos de elecciones generales 2015, Congreso, Cortes Generales, Parlamento, diputados, papeletas, sobres, urnas, votar, voto - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas consulares de carrera (consulados generales, consulados y secciones consulares de las misiones diplomáticas) se considerarán a todos los efectos centros habilitados para el depósito del voto en urna en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo, en la que están llamados a las urnas un total de 302.005 andaluces residentes en el extranjero y distribuidos por 157 países de los cinco continentes.

Así lo establece una resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que determina la relación de centros habilitados en el extranjero para el depósito de voto en urna en las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución, consultada por Europa Press, establece que los electores residentes en el extranjero que opten por depositar el voto en urna" lo harán entre el octavo y el tercer día, ambos inclusive, anteriores al día de la elección, entregando personalmente los sobres en aquellas Embajadas, Oficinas o Secciones Consulares en las que estén inscritos o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello, en horario de mañana y tarde, incluidos los consulados honorarios de España en el extranjero".

Para ello, los datos de los centros habilitados en el extranjero para depositar el voto en urna "serán comunicados por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares a la Oficina del Censo Electoral y al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior antes del quinto día posterior a la convocatoria electoral".

Los datos de los centros habilitados en el extranjero para el voto en urna serán comunicados por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares a las oficinas consulares de carrera "para que cada una de ellas publique en su página web, en las redes sociales de las que en su caso disponga y en su tablón de anuncios los datos del centro o de los centros habilitados en su demarcación consular". Además las oficinas consulares de carrera informarán de ello al Consejo de Residentes Españoles en caso de que exista en su demarcación consular.

MAYORES COLONIAS DE ELECTORES ANDALUCES EN EL EXTERIOR

Según datos consultados por Europa Press en la Oficina del Censo Electoral, Argentina, con 68.782, es el país que concentra a más electores andaluces con derecho al voto el 17M, seguido por Francia, con 41.512, y Alemania, con 32.847. Con cifras inferiores se sitúan otros países iberoamericanos como Brasil, con 28.761 electores, y europeos, como Reino Unido, con 19.902.

Otras importantes colonias de electores andaluces se localizan en Estados Unidos, con 15.885; Suiza, con 13.523; Bélgica, con 10.204; México, con 7.121; Países Bajos, con 5.269; Cuba, con 4.686; Chile, con 3.846; Venezuela, con 3.771; Australia, con 3.335; Italia, con 3.308; Marruecos, con 2.806; Uruguay, con 2.700; Andorra, con 2.559; Colombia, con 2.419; y Ecuador, con 2.371.

En el extremo contrario se sitúan 20 países que registran un solo elector andaluz residente y con derecho al voto en los comicios autonómicos del 17 de mayo, en concreto, Armenia, Moldavia, Montenegro, Burkina Faso, Malawi, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Togo, Antigua y Barbuda, Guyana, Santa Lucía, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Uzbekistán, Yemen, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

Málaga es la provincia andaluza con mayor número de electores residentes en el extranjero, con un total de 70.764, seguida de Granada, con 59.523; Almería, con 50.829; Sevilla, con 42.556; Cádiz, con 34.223; Córdoba, con 20.459; Jaén, con 14.580, y Huelva, con 9.071.

