Hacemos Córdoba critica la "deriva" del Festival de la Guitarra por la "mala gestión" del IMAE

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Iván Fernández, ha criticado este jueves la "deriva" del Festival de la Guitarra por la "mala gestión" del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), lamentando "el retraso en la programación y el oscurantismo" al respecto, y ha alertado que el festival "está dejando de ser lo que era".

Así, según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, el evento, que alcanza este año su 45 edición, "no está ante un problema puntual, sino ante una forma de gestión que lo está deteriorando progresivamente" y ha puesto como ejemplo de ello el retraso "injustificable" en la aprobación y presentación del festival, explicando que mientras que para la edición de 2025 "los primeros artistas se anunciaron el 18 de diciembre" de 2024, "este año hemos tenido que esperar hasta el 27 de enero".

A su juicio, este retraso "no es inocuo", ya que "ha tenido consecuencias directas, como la eliminación de la campaña de descuentos de Navidad, que permitía a muchas familias planificar su asistencia y regalar cultura, sustituida por un sistema más restrictivo que hace la cultura más cara".

Además, el edil de la coalición de izquierdas ha señalado que la programación "ha llegado tarde y mal, con entradas que no han estado disponibles hasta última hora y espectáculos, como Omega 30 Aniversario, que aún no pueden adquirirse, además de un programa formativo que no estará accesible hasta el 23 de marzo".

En este sentido, Fernández ha señalado directamente al gerente del IMAE, Luis Flores, como responsable de la situación, explicando que "desde octubre y noviembre se habían propuesto numerosos artistas con tiempo suficiente, pero el gerente rechazó sistemáticamente todas las propuestas", lo que ha provocado "contrataciones por urgencia e incluso delegaciones en la Presidencia", algo que considera "una anomalía y una forma irresponsable de gestionar un evento de esta magnitud".

Ha recordado, además, que "el gerente no es el programador" y ha advertido de que el festival "no puede depender de gustos personales, amiguismos o decisiones unilaterales". En este contexto, el viceportavoz ha afirmado que "el señor Flores no está capacitado para seguir ni un minuto más al frente de la Gerencia del Instituto Municipal de Artes Escénicas y llevamos meses pidiendo su cese".

"Una persona con esa forma de actuar, chulesca, cortijera y basada en el oscurantismo, no puede estar al frente de la Gerencia de un organismo autónomo de este Ayuntamiento", alertando Fernández, además, de un problema "aún más preocupante", como es "la pérdida progresiva de la identidad del festival".

A este respecto, ha recordado que "nació como un espacio íntimo, pedagógico y centrado en la guitarra como instrumento protagonista", pero "hoy se está diluyendo en una programación cada vez más orientada a grandes conciertos de masas, donde la guitarra deja de ser el eje central".

En este sentido, ha subrayado que esta crítica "no es solo política, sino que responde a un sentir cada vez más extendido en la ciudad", apuntando que "basta con entrar en las redes sociales del propio festival para comprobarlo", donde se repiten comentarios como "lamentable", "cada vez peor", "de vergüenza" o incluso "descansa en paz". Pero, "lo más significativo no es el tono, sino el contenido", ha añadido, pues "la gente pregunta dónde están los guitarristas, y eso es lo verdaderamente grave".

A su juicio, esta "deriva" supone que el festival "corre el riesgo de convertirse en un evento de música de verano que utiliza la marca 'guitarra' como paraguas", lo que implica "una desnaturalización de su esencia".

Por último, el edil se ha referido a "la falta de representación equilibrada en la programación", con una "presencia femenina claramente insuficiente", especialmente en el ámbito formativo, donde "solo cuatro de las 16 personas ponentes son mujeres", e incluso "hay espacios donde no hay ninguna".

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido "un cambio inmediato en la gestión del Festival de la Guitarra", reclamando "planificación, transparencia y respeto a su carácter original" e instando al gobierno municipal del PP a "abrir un debate público, transparente y participado sobre el futuro del festival".