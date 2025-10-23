Hacemos Córdoba critica que el presupuesto del PP para 2026 supone "un retroceso social y económico para la ciudad"

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, ha analizado este jueves la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno del PP para 2026, que ha calificado como "una congelación que supone un retroceso en el avance y la progresión de la ciudad".

En una rueda de prensa, Hidalgo ha explicado que "el presupuesto apenas aumenta un 0,20% respecto a 2025, mientras que el IPC interanual se sitúa ya en el 2,9%". "Eso significa que tenemos menos dinero para hacer menos cosas en la ciudad", ha apuntado, para remarcar que "es lo mismo que hacía Rajoy cuando subía las pensiones un 0,25%: la carta valía más que el dinero". "Con estos presupuestos ocurre igual, se retrocede en equidad y se abandona la justicia social", ha afirmado.

Según el portavoz de Hacemos, "la capacidad de inversión del Consistorio cae un 15% en el capítulo 6, lo que implica menos actuaciones en equipamientos e infraestructuras públicas como colegios, edificios municipales o espacios vecinales". "Invertir menos significa cuidar menos a los vecinos", ha añadido.

En el área social, Hidalgo ha criticado "un recorte del 4,5%, una cifra que, sumada al aumento del coste de la vida, agrava la pérdida de capacidad de respuesta ante las necesidades de la población". "Se recorta en mayores y en dependencia, justo cuando la población envejece y la demanda de atención aumenta", de modo que "es un sinsentido", ha destacado, recordando que "el Ayuntamiento podría reforzar su programa local de situaciones sobrevenidas para paliar la falta de atención de la Junta de Andalucía".

Además, el edil ha calificado de "brutal el recorte del 25% en la Delegación de Igualdad". "Reducir en igualdad es favorecer la desigualdad", de forma que "si quitamos presupuesto en igualdad, aumentamos la brecha de género y dejamos desprotegidas a las mujeres", ha advertido.

También, ha señalado "un recorte del 35% en las políticas del Casco Histórico, lo que se traducirá en un mayor deterioro del patrimonio y del valor histórico y sostenible de la ciudad". "A esto se suma la congelación del presupuesto en Participación Ciudadana, lo que limita los espacios de diálogo, aleja al Consistorio de la realidad de los barrios y reduce la democracia real", ha lamentado.

Hidalgo ha reprochado al equipo de gobierno que "mientras recorta en servicios públicos, aumenta la partida de comunicación y marketing, demostrando que su prioridad no es mejorar la vida de la gente, sino vender eslóganes vacíos".

El portavoz de Hacemos ha reprochado que "el Ayuntamiento dejará de recaudar unos dos millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales lineales del PP, lo que provoca menos dinero para colegios, calles, ayudas sociales, vivienda y políticas de igualdad". Ha criticado que "se mantenga congelado el presupuesto de Vimcorsa pese a la grave situación de acceso a la vivienda en Córdoba, marcada por la turistificación". "Si no hay vivienda, no hay progreso ni derechos", ha subrayado.

LA CULTURA

En materia cultural, Hidalgo ha lamentado que "el presupuesto permanece congelado y el gobierno municipal sigue apostando por la gestión público-privada". "Eso significa restar derechos para alimentar negocios, porque lo privado busca rentabilidad económica, no rentabilidad social", ha remarcado, para apostillar que "así sólo quienes más tienen podrán acceder a la cultura".

Al respecto, el portavoz ha reclamado al PP que "invierta en cultura pública, refuerce la red de equipamientos y construya un auditorio municipal que acoja de manera estable a la Orquesta de Córdoba". "Nuestra Orquesta necesita una sede digna, con dependencias y espacio propio, y ese auditorio podría ubicarse en el Distrito Sur, donde hoy sólo hay solares convertidos en aparcamientos", ha propuesto.

Asimismo, el concejal ha acusado al gobierno municipal de "falsear la realidad al hablar de rebajas fiscales, ya que mientras se reducen los ingresos por impuestos directos, se suben tasas no patrimoniales como el agua o la recogida de basura, que sí aumentan al ritmo del IPC". "Basta ya de esta farsa", ha dicho Hidalgo.

Frente a ello, ha apostado por que "el dinero público se destine a políticas públicas, no a negocios privados ni a favorecer a los mismos de siempre". "El Ayuntamiento debe poner a las personas en el centro, y especialmente a las más vulnerables", ha manifestado, para apuntar que "este presupuesto del PP convierte los derechos en un negocio, y desde Hacemos Córdoba vamos a oponernos frontalmente a ello y a presentar propuestas que devuelvan la justicia social a esta ciudad".

"PROPUESTAS POR LA JUSTICIA SOCIAL"

Entre las propuestas que presentará el grupo se incluye la recuperación del Plan de Empleo en Sadeco, destinado a generar oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, así como un refuerzo de la inversión en todos los barrios, con especial atención a las barriadas periféricas y más desfavorecidas, la recuperación de políticas de vivienda a través de Vimcorsa, proyectos como el antiguo Pabellón de la Juventud o las instalaciones deportivas de Azahara".

Igualmente, ha citado "el impulso de un auditorio municipal para la Orquesta de Córdoba y el incremento de los recursos destinados a igualdad, mayores y dependencia, garantizando así una atención integral y reforzando la red de servicios sociales para toda la ciudadanía".