Hacemos Córdoba critica que "Sadeco no pone en circulación camiones renting mientras se sufre el deterioro en limpieza"

Contenedores de Sadeco. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este miércoles que "la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) no pone en circulación todos los camiones de 'renting' mientras la ciudad sufre el peor deterioro del servicio de limpieza".

En una nota, el grupo ha informado de que se ha reunido con el comité de empresa de Sadeco para trasladarle su "apoyo y solidaridad ante la grave situación que atraviesa la empresa pública". La coalición ha destacado el papel de los trabajadores, "que mantienen a flote un servicio esencial pese a la falta de medios y a una gestión del PP que ha llevado a Sadeco a la peor crisis de su historia".

Tras el encuentro, Hacemos ha advertido de "la situación de la flota de recogida de residuos y la falta de planificación del gobierno municipal", al tiempo que ha señalado que, "después de siete años sin que el PP haya comprado ni un solo camión nuevo, la empresa ha tenido que recurrir al alquiler de vehículos, pero no se ponen en circulación todos los camiones de 'renting' que han llegado a Sadeco".

"Resulta difícil de entender que, en una situación como la actual, con la ciudad sufriendo problemas de recogida, haya once camiones de alquiler y parte de ellos no estén siendo utilizados", han señalado desde Hacemos, para añadir que "esta situación se agrava por el estado de la flota propia de la empresa".

Al respecto, han apuntado que "de los 18 camiones propios con los que cuenta Sadeco, únicamente siete están operativos, una realidad que se suma a una falta de mantenimiento adecuado de los vehículos durante estos años y que está afectando directamente al servicio, provocando que cada día haya contenedores llenos durante horas en distintos puntos de la ciudad".

Desde Hacemos han avisado además de que "esta falta de medios también afecta a la plantilla", porque "hay trabajadores encargados de conducir camiones que se están quedando sin poder realizar su trabajo porque no disponen de vehículos". "La plantilla está demostrando un enorme compromiso, pero no puede suplir con esfuerzo la falta de gestión del gobierno municipal", han afirmado.

PETICIÓN AL ALCALDE

Ante esta situación, la coalición ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que "se siente con el comité de empresa y adopte medidas urgentes para revertir la situación". "El alcalde debe asumir su responsabilidad, escuchar a los trabajadores y apostar por Sadeco, una empresa pública que fue un referente nacional e internacional y que hoy necesita recuperar un servicio de calidad", han manifestado.

Entre las medidas necesarias, Hacemos ha reclamado la convocatoria de las 200 plazas comprometidas por el gobierno municipal. "La falta de personal y de medios lastra el funcionamiento de la empresa y el alcalde debe cumplir los compromisos adquiridos", han indicado.

La coalición ha recordado que ya solicitó la dimisión del presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, y pidió al alcalde que asumiera directamente la Presidencia de la empresa. Además, ha criticado "el deterioro general de la limpieza de la ciudad, con problemas en calles, plazas y papeleras, así como la situación de la planta de enseres y escombros".

También, han reprochado "el cambio de contenedores impulsado por el PP, una actuación que supuso un gasto de 17 millones de euros y que ha generado nuevos problemas para la ciudadanía con unos contenedores más pequeños que no están dando respuesta a las necesidades reales".

"Todo esto ocurre mientras la ciudadanía paga un 52% más de tasa de basura en tres años, un incremento que no se ve reflejado en el servicio que se presta", han declarado, para añadir que "Córdoba necesita que el gobierno municipal apueste por Sadeco, refuerce sus medios y garantice un servicio público de calidad".