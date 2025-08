Hacemos Córdoba exige que el acceso al cementerio de La Fuensanta esté listo en 2026 "tras años de errores"

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado "un nuevo retraso en la reparación de la vía de acceso al cementerio de La Fuensanta, cortada desde finales de 2022", pues "se confirmó en la Gerencia de Urbanismo que será necesario volver a modificar los pliegos del proyecto", lo que retrasa "aún más una actuación que ya acumula tres años de errores, retrasos e improvisación", y ha pedido que esté terminada a principios de 2026.

En este sentido y en una nota, desde Hacemos Córdoba han exigido al alcalde, José María Bellido (PP), que asuma su "responsabilidad y garantice que la obra se adjudique de forma inmediata, se ejecute sin más demoras y esté completamente finalizada a principios de 2026".

"Estamos ante un caso claro de mala gestión, de improvisación permanente y de una falta total de planificación que ha dejado a decenas de familias aisladas y a un servicio público como Cecosam gravemente afectado", han señalado desde el grupo municipal, que ha remarcado que la vía "quedó inutilizada tras derrumbarse durante unas obras ejecutadas por la Junta de Andalucía a través de Sadeco, y desde entonces tanto la ciudadanía como la empresa pública Cecosam vienen sufriendo las consecuencias".

"Esta carretera no solo conecta varias parcelaciones, es la entrada natural al cementerio de La Fuensanta. Cerrar este acceso ha supuesto una dificultad enorme para quienes viven en la zona y para todas las personas que acuden a visitar a sus seres queridos", han explicado.

Además, Hacemos Córdoba ha alertado de que esta situación ha tenido un "impacto directo en el tanatorio y en el cementerio gestionado por Cecosam, dificultando su funcionamiento normal y contribuyendo a un deterioro del servicio". "No es solo un problema de movilidad vecinal. Es también una cuestión económica y social que afecta a un servicio público esencial y que viene generando pérdidas e incomodidades desde hace demasiado tiempo", han subrayado.

El grupo municipal ha criticado que "después de tanto tiempo ni siquiera se hayan podido tramitar correctamente los pliegos, y que en pleno verano, con los plazos ralentizados, se vuelva a dejar todo en el aire". "Estamos en julio de 2025 y ya sabemos que este año tampoco se hará nada. Todo se retrasa una vez más, por una gestión torpe que nos lleva directamente a 2026 para una actuación que debía estar resuelta hace años".

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha insistido en que "ya no hay más margen para errores ni excusas" y "lo mínimo que exigimos es que se cumpla lo que no han sido capaces de hacer en tres años: adjudicar la obra, ejecutarla cuanto antes y garantizar que a principios de 2026 la vía esté abierta y operativa. Porque esto no es un detalle menor: es un acceso fundamental, un servicio público afectado y cientos de vecinos y vecinas que merecen una solución inmediata", han apostillado.