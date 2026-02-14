Hacemos Córdoba exige una actuación urgente ante "estado ruinoso" del edificio situado en el balcón del Guadalquivir

Estado del edificio situado en el balcón del Guadalquivir. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que actúe de manera "inmediata" ante el "grave estado de deterioro" que presenta el edificio situado en el balcón del Guadalquivir, junto a la Portada de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, según ha podido comprobar la coalición de izquierdas tras recibir imágenes recientes, el inmueble se encuentra "prácticamente destrozado, con acumulación de suciedad, claros signos de vandalismo y en una situación que puede calificarse de ruina evidente".

Desde Hacemos Córdoba han advertido de que las últimas borrascas y condiciones meteorológicas adversas podrían haber agravado aún más su estado, aumentando el "deterioro y el riesgo en una zona muy transitada".

En esta línea, el grupo municipal reclama al Consistorio que adopte una decisión "urgente y firme", como rehabilitar el edificio y adecentar el entorno, proceder a su vallado inmediato si existen riesgos para la seguridad o, en su caso, estudiar su demolición si no reúne las condiciones mínimas exigibles. "No es aceptable mantener un inmueble en estas condiciones, convertido en un foco de insalubridad y degradación urbana", han señalado.

Para Hacemos Córdoba, este caso es "un ejemplo más de la falta de mantenimiento generalizada que sufre la ciudad". La coalición precisa que son "constantes" las quejas vecinales por el estado de espacios públicos, edificios municipales, mobiliario urbano y zonas verdes. "Lo que estamos viendo es consecuencia directa de la falta de gestión y de planificación del equipo de gobierno", han subrayado.

En coherencia con esta preocupación por la seguridad y el cuidado de los espacios públicos, el grupo municipal ha solicitado también una revisión "urgente" del ciprés ubicado en la Cuesta del Bailio, tras recibir fotografías que muestran un posible desplazamiento o inclinación del árbol después de los últimos temporales. Hacemos Córdoba pide que los servicios técnicos municipales comprueben su estabilidad para "evitar cualquier accidente".

En suma, la coalición de izquierdas ha insistido en que "el mantenimiento de edificios, infraestructuras y arbolado es una responsabilidad básica del Ayuntamiento" y exige al alcalde que "abandone la inacción y actúe con urgencia para garantizar la seguridad, la salubridad y el cuidado de la ciudad".