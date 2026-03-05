Hacemos Córdoba exige al alcalde que actúe ante el "abandono" del patrimonio histórico de la ciudad

El edil de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz observa el deterioro que presenta la muralla en la calle Adarve. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha exigido este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), que "actúe para frenar el deterioro del patrimonio histórico de la ciudad", una situación que, según la coalición de izquierdas, "queda reflejada en el estado en el que se encuentra la muralla de la calle Adarve".

Desde Hacemos Córdoba y a través de una nota han recordado que "hace más de un año" ya denunciaron públicamente que "este tramo de la muralla se estaba cayendo" y advirtieron que el gobierno municipal del PP "no estaba adoptando medidas para solucionar los problemas que presentaba".

Tras varias preguntas formuladas por Hacemos Córdoba, el equipo de gobierno del PP trasladó que "era necesario realizar un estudio previo que permitiera acometer posteriormente una actuación. Sin embargo, más de un año después de aquella advertencia, la situación continúa sin resolverse".

Aunque en octubre pasado el gobierno municipal del PP "anunció la elaboración de un plan director de murallas, lo cierto es que, a día de hoy, no se ha iniciado ninguna intervención en este espacio", lo que para Hacemos Córdoba evidencia la "falta de voluntad política" del alcalde para actuar sobre el patrimonio histórico de la ciudad.

La coalición también ha advertido que esta situación resulta "especialmente preocupante, teniendo en cuenta que se aproximan los meses de mayor afluencia turística" y que "la muralla de la calle Adarve se encuentra además en una zona vinculada al recorrido de los patios, por lo que será visitada por numerosos turistas, ofreciendo nuevamente una imagen lamentable del estado de conservación del patrimonio".

La coalición ha asegurado que "existen problemas similares en otros puntos del patrimonio histórico de la ciudad, como en la muralla de Fernando de Lara, el torreón de la Puerta del Rincón, la Ermita de la Aurora, el arco de la Torre de la Malmuerta o el tramo de muralla situado en Vicente Blasco Ibáñez".

Para Hacemos Córdoba, "la falta de actuaciones responde a una falta de voluntad política" y ha asegurado que "el alcalde bate cada año récords de dinero sin ejecutar en el presupuesto municipal", por lo que "dinero hay", y "lo que realmente falta es que el gobierno municipal del PP priorice que las inversiones lleguen a los barrios y a la conservación del patrimonio".

Hacemos Córdoba ha anunciado que llevará esta exigencia al Pleno municipal de la próxima semana, con el objetivo de que el gobierno local "dé explicaciones y se comprometa a actuar de forma inmediata, para intervenir en la muralla de la calle Adarve y en otros elementos del patrimonio histórico que presentan problemas de conservación".