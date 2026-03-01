Hacemos Córdoba exige al alcalde ampliar los registros para facilitar las ayudas a afectados por las inundaciones

Archivo - Imagen de archivo de la crecida del Río Guadalquivir a su paso por el puente Romano. - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha instado al alcalde, José María Bellido, a dar una respuesta "inmediata" que garantice que los vecinos afectados por las inundaciones en las barriadas periféricas puedan tramitar sus ayudas "sin obstáculos burocráticos". La coalición solicita que, de manera temporal y hasta que se resuelva la situación de forma definitiva, se amplíen los días de atención en los centros cívicos de la periferia.

Según ha explicado la formación en un comunicado, actualmente El Higuerón carece de servicio de registro, mientras que en Villarrubia solo está disponible los martes y miércoles, y la agenda ya se encuentra completa "para todo el mes de marzo". Esta situación, denuncian desde Hacemos Córdoba, está dificultando que muchos vecinos, especialmente personas mayores que han sufrido daños por las inundaciones, puedan presentar sus solicitudes en sus propios barrios si no cuentan con certificado digital.

"La zona periurbana este carece por completo de servicio de registro, y la única alternativa que se ofrece es desplazarse al centro de Córdoba, algo que no todos los vecinos pueden hacer", ha denunciado Hacemos Córdoba, que considera que "no basta con anunciar ayudas económicas si no se facilita también el acceso a su tramitación".

"La administración municipal debe ser más sensible a esta realidad", ha reprochado el partido, recordando que "no sirve de nada aprobar partidas presupuestarias si no ayudamos a la ciudadanía a superar la barrera burocrática".

Por ello, Hacemos Córdoba ha exigido la apertura extraordinaria de más días de registro en Villarrubia y la habilitación "excepcional" de una oficina de gestión en el Centro Cívico de El Higuerón para atender a los vecinos afectados.

En este contexto, la formación ha recordado que, además de Alcolea, las zonas más afectadas por las inundaciones se sitúan en el entorno del río, como Altea, Guadalvalle, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1 y La Forja 2, y que también se han producido desalojos en Encinarejo y Veredón de los Frailes.

"Sus vecinos necesitan soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la situación excepcional que están viviendo", ha señalado el partido, exigiendo al alcalde que "actúe, sea sensible ante esta realidad y dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

"Córdoba no merece un alcalde impasible, que se limita a dejar pasar las cosas y que no sabe reconfigurar los servicios municipales ante situaciones extraordinarias", ha subrayado, añadiendo que "gobernar es anticiparse y estar al lado de la gente cuando más lo necesita".