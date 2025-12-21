Hacemos Córdoba exige al alcalde combatir la soledad no deseada entre las personas mayores

Imagen de archivo de persona mayor. - UGR

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de Córdoba la puesta en marcha "inmediata" de un plan municipal para combatir la soledad no deseada, una realidad que, según el grupo, afecta a más del 20 por ciento de las personas mayores de 65 años, muchas de ellas viviendo solas en sus domicilios "sin una red de apoyo suficiente".

Tal y como ha detallado la formación en una nota, han advertido de que esta situación se "agrava" en un contexto en el que "cada vez hay más personas mayores, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, lo que hace aún más imprescindible reforzar las políticas públicas dirigidas a este colectivo". Sin embargo, han recriminado que, lejos de responder a esta realidad social, el alcalde "opta por reducir los recursos destinados al Área Social y al área de Mayores".

Así, la coalición de izquierdas ha precisado que el Consistorio, como administración más cercana a la ciudadanía, "no puede mirar hacia otro lado" ante una situación que se agrava especialmente en fechas sensibles como las actuales, en las que la soledad se hace aún más visible. Desde la formación han señalado que "hablamos en muchos casos de una soledad absoluta, de personas mayores que necesitan atención, acompañamiento y una respuesta clara por parte de los servicios sociales municipales".

Al hilo, el grupo municipal ha afeado que, "tras más de seis años de mandato, el alcalde no ha puesto en marcha ningún programa real y efectivo para abordar este problema". A esta "inacción" se suma, además, el anuncio "de un recorte de más del cuatro por ciento en el Área Social y de un tres por ciento en el área de Mayores en el presupuesto municipal", una decisión que Hacemos Córdoba ha considerado "una muestra clara de la falta de sensibilidad y empatía hacia un colectivo vulnerable que ha dado todo por esta ciudad".

Por ello, han criticado que "es incomprensible que mientras aumenta la soledad entre las personas mayores, el alcalde recorte recursos y dé la espalda a quienes más necesitan de la administración local", al tiempo que han señalado que esta "falta de compromiso" evidencia que el equipo de gobierno "no cree ni apuesta por las políticas sociales".

Como ejemplo "de esta desidia", Hacemos Córdoba ha precisado que el programa de actividades para personas mayores en los centros cívicos permanece paralizado desde el mes de septiembre, privando a "cientos de mayores" de iniciativas "fundamentales" para su bienestar "físico, emocional y cognitivo", y han asegurado que "estas actividades no son un lujo, son una herramienta clave para prevenir el aislamiento, combatir enfermedades degenerativas y mejorar la calidad de vida".

Desde el grupo municipal han calificado esta situación como una muestra más de "improvisación, falta de gestión y ausencia total de empatía" por parte del alcalde y su equipo". Por ello, han exigido que se actúe con "celeridad" para reactivar los programas de mayores en los centros cívicos y para poner en marcha, "de una vez por todas", programas eficaces que contribuyan a acabar con la soledad no deseada en Córdoba.

Asimismo, Hacemos Córdoba ha reclamado que el gobierno municipal rectifique su propuesta presupuestaria para 2026 y aumente las partidas destinadas al Área Social y al área de Mayores, y han apuntado que la Administración local "debe priorizar la atención social", puesto que "es el momento de cuidar, de acompañar y de poner en marcha políticas públicas útiles que no dejen a nadie atrás".