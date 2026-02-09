Hacemos Córdoba exige "un plan urgente de intervención en todos los barrios" ante los daños tras el temporal

Hacemos Córdoba exige un plan urgente de intervención en todos los barrios ante los daños en calzadas, aceras y mobiliario urbano que, "por falta de mantenimiento", sufre la ciudad y que ha agravado el temporal. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa llevará al próximo Pleno del Consistorio una batería de preguntas dirigidas al gobierno municipal del PP, para conocer "qué medidas y actuaciones tiene previstas, si es que las hay, ante una situación de deterioro generalizado en la ciudad que el último temporal no ha hecho más que agravar", exigiendo, por ello, "un plan urgente de intervención en todos los barrios".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, en el Pleno hará especial hincapié en la situación de los acerados, ya que "en multitud de calles se han detectado losetas sueltas que suponen un grave riesgo de caídas para los vecinos. Estamos hablando de un problema de seguridad evidente que no puede seguir esperando. Hay calles enteras con acerados en muy mal estado desde hace años y el temporal ha evidenciado aún más una falta de mantenimiento prolongada".

Además, Hacemos preguntará por el estado del asfalto en las carreteras municipales, donde han aparecido "numerosos agujeros tras las lluvias", una situación que "no puede achacarse únicamente al temporal, sino a la ausencia de un mantenimiento adecuado y continuado".

En este sentido, han advertido desde la coalición de izquierdas que "estos desperfectos suponen un riesgo, tanto para vehículos, como para peatones, y requieren una actuación inmediata". El grupo municipal también reclamará explicaciones sobre el estado de las instalaciones deportivas municipales, "que vuelven a presentar goteras cada vez que llueve".

A juicio de Hacemos Córdoba, "no es normal que, cada vez que se producen lluvias, las instalaciones deportivas sufran los mismos problemas. Esto demuestra que no se están abordando soluciones de fondo y que los problemas estructurales se arrastran desde hace tiempo", han afirmado.

En este contexto, Hacemos Córdoba exigirá la puesta en marcha de "un plan de actuaciones integral que alcance a todos y cada uno de los barrios", con el objetivo de "corregir una situación de abandono acumulado y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

Para Hacemos, "no puede haber barrios de primera y de segunda. Es imprescindible un plan claro, con actuaciones concretas y plazos definidos, que permita afrontar de una vez el déficit de mantenimiento que sufre la ciudad", han subrayado.

Igualmente, reclamarán la "intervención urgente en plazas y espacios públicos, entre ellos la plaza situada junto a la biblioteca central, donde los bancos presentan un grave deterioro. El mal estado de estos elementos no es nuevo y pone de manifiesto una dejadez continuada en el cuidado de los espacios públicos, que el temporal solo ha terminado de sacar a la luz".

Desde Hacemos Córdoba se exigirá "celeridad y eficacia en las actuaciones, evitando que se repitan situaciones vividas en anteriores episodios de lluvias. Esperamos que no vuelva a ocurrir lo que ya hemos visto otras veces, cuando desperfectos graves tardaron meses en ser reparados. La ciudad no puede seguir pagando la falta de mantenimiento con cada temporal".

Hacemos Córdoba ha vuelto a trasladar su "solidaridad y apoyo a las personas afectadas por el temporal, especialmente a aquellas que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas". Al mismo tiempo, ha querido "agradecer el trabajo y la dedicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los servicios de emergencia, por su labor fundamental".